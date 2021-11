"Il faut passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal" assure Renaud Muselier, le président de région PACA

Le président de région Sud PACA, Renaud Muselier veut accélérer la campagne de la 3e dose de vaccination. Il estime qu'il faut passer en France du "pass sanitaire au pass vaccinal".

Il faut passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Cela permettra à tous ceux qui sont vaccinés avec la troisième dose d'avoir accès à la vie, sans bloquer tout le monde - Renaud Muselier

Et alors que le 5e vague de l'épidémie semble s'installer et que les Bouches-du-Rhône affichent un taux d'incidence élevé (155 cas pour 100.000 habitants) le président de région souhaite que la campagne de 3e dose de vaccination aille plus vite : "Il faut mettre en place le plus tôt possible la troisième dose, pour tout le monde, tout de suite". Renaud Muselier a appelé à se servir de "notre expérience pour éviter ce qu'on a vécu l'an passé" et pour "éviter de vivre la même chose qu'en Autriche", où un confinement vient d'être instauré pour les personnes non-vaccinées.

"Si Eric Ciotti l'emporte je quitte mon parti"- Renaud Muselier

Le président LR qui semble de plus en plus éloigné de certains membres de la droite. Alors que le candidat de la droite pour la présidentielle sera désigné début décembre, Renaud Muselier assure que si Eric Ciotti est désigné il s'en ira du parti Les Républicains. Même s'il "ne croit pas" que le député LR des Alpes-Maritimes puisse remporter le congrès qui doit désigner le candidat républicain pour la présidentielle de 2022. Parmi les autres candidats en lice, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Xavier Bertrand et Michel Barnier, Renaud Muselier n'a pas dévoilé celui qui remportera son vote. Même si il semble tourné vers Xavier Bertrand.

Il est important d'intégrer le fait que Xavier Bertrand a les meilleures intentions de vote dans les sondages. Ce que je veux, c'est que ma famille politique gagne la présidentielle- Renaud Muselier

Selon lui, "il faut absolument pouvoir désigner quelqu'un qui est capable de gagner la présidentielle". "Si nous ne gagnons pas la présidentielle, nous serons absents du pouvoir depuis 15 ans, ce qui veut dire que notre famille politique risque grandement de disparaitre".