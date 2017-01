"Il faut plus de policiers à pied dans l'agglomération" Gilles Leproust, maire d'Allonnes

VIDEO : Gilles Leproust, maire communiste d'Allonnes revient sur les visites sarthoises de Bernard Cazeneuve, Jean-Luc Mélenchon, et sur les projets de la commune.

Gilles Leproust, maire communiste d'Allonnes était notre invité ce lundi sur France Bleu Maine. Il nous parle de la visite de Bernard Cazeneuve, du meeting de Jean-Luc Mélenchon prévu ce mercredi au palais des congrès et des projets sur sa commune.

Il faut plus de patrouilles à pied des policiers

Bernard Cazeneuve, le premier ministre doit poser la première pierre du futur commissariat du Mans ce lundi. Pour Gilles Leproust, maire communiste d'Allonnes, "ces nouveaux locaux seront effectivement mieux, à la fois pour les policiers et pour les usagers parce qu'il faut bien le dire, l'accueil actuellement, n'est pas extraordinaire. Mais ce nouveau bâtiment doit s'accompagner de moyens supplémentaires notamment pour faire des patrouilles à pied, parce que je crois que c'est important pour rassurer les habitants. C'est aussi donner plus de moyens pour élucider les enquêtes".

Je soutiens Jean-Luc Mélenchon parce qu'il donne de l'espoir au peuple de gauche

"Nous avons l'habitude de travailler avec les militants des partis de gauche et nous avons été associés à ce meeting de Jean-Luc Mélenchon" nous dit Gilles Leproust (il sera au palais des congrès du Mans ce mercredi). "Nous avons travaillé pour qu'il y ait un maximum de monde parce qu'il y a besoin de redonner de l'espoir dans une période où il y a beaucoup de doutes. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui offre le plus de possibilités de rassembler et de redonner de l'espoir au peuple de gauche et ça se fait sur la base d'un programme. Et ce programme place l'humain au cœur de toutes les propositions et non pas l'argent. Il y a la volonté de faire vraiment autre chose".

On travaille régulièrement avec Carrefour sur le projet de la base logistique

La mise en service est prévue en septembre 2017 avec 400 personnes. "On voit avec les responsables de Carrefour pour que les CV des habitants et habitantes d'Allonnes soient particulièrement étudiés. La question de l'emploi fait partie des priorités dans la commune.