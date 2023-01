"Il faut prendre ses responsabilités" : Saint-Étienne Métropole assume ses projets pour le Musée d'art moderne

A Saint-Étienne, le Musée d'art moderne fait beaucoup parler en ce moment. Un musée qui ne serait plus assez moderne, justement. Des rénovations vont y démarrer en avril prochain, mais la métropole stéphanoise veut voir plus grand, pourquoi pas avec un agrandissement. Pourquoi pas même avec la construction d'un nouveau musée qui pourrait coûter jusqu'à 200 millions d'euros.

"A l'heure actuelle, nous sommes en train de mener des études autour de ces projets, déclare Marc Chassaubéné. Le Musée d'art moderne a presque toujours été trop petit. Depuis sa création, les différents directeurs ont dénoncé le fait que ses réserves étaient trop petites, tout comme ses espaces d'exposition. Un rapport du Ministère de la culture dénonce les conditions de conservation de certaines œuvres, pour certaines majeures. Cette nécessité d'agrandir le musée, nous la connaissions et nous souhaitons maintenant nous projeter sur son futur."

"Rien n'est arrêté pour ce qui est des projets, assure l'élu stéphanois. Gael Perdriau, le maire de Saint-Étienne, avait rencontré le président Macron en octobre 2021 pour évoquer ce sujet. Nous avions ensuite travaillé avec la Ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot, qui nous avait demandé de mener ces études. Un projet qu'elle trouvait intéressant et qui pourrait faire l'objet d'un très grand investissement."

Rien d'arrêter donc pour le futur du Musée d'art moderne stéphanois, mais l'idée d'une telle dépense fait bondir certains élus politiques. "Mais dans quel monde vit M.Chassaubéné, alors qu'il y a aujourd'hui une vraie défiance des partenaires financiers et institutionnels vis-à-vis de Saint-Étienne, notamment au regard de l'affaire Perdriau, se demande par exemple Pierrick Courbon, élu métropolitain d'opposition. Croire que nous allons trouver des financements pour ce projet est révélateur d'une déconnexion totale."

"Je réponds à ces critiques qu'il faut prendre ses responsabilités, ce qui trop souvent n'a pas été fait dans notre ville, réagit Marc Chassaubéné. Nous avons vécu pendant six ans ce manque d'ambition là et cette manière de ce cacher derrière un contexte structurel. Si nous avions eu cette philosophie là, nous n'aurions pas lancé le projet de La Comète, la Maison du Patrimoine et des Lettres, les Halles Mazerat, il n'y aurait toujours rien sur la zone du Pont de l'Ane à la place de Steel, rien en face de Chateaucreux. J'aimerais davantage entendre l'opposition lorsque nous leur demandons d'intervenir quand la Région Auvergne Rhône Alpes retire ses financements à la culture."

