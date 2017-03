"Il faut protéger nos agriculteurs", Martine, électrice de Jean Lassalle dans la Loire

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Martine a 65 ans, elle vit à Roanne se présente comme étant petite-fille et arrière-petite-fille d'agriculteurs qui vivaient dans le Beaujolais et le Charolais. C'est donc assez naturellement, qu'elle dit vouloir voter pour le candidat de la ruralité, Jean Lassalle.

L'ancien berger devenu député est selon Martine, un des seuls à se préoccuper de l'avenir des Français qui vivent à la campagne : "Les petits candidats ont la connaissance du terrain, ils peuvent aider à reconstruire le pays qui est en compote pour ne pas dire en déconfiture." Martine estime qu'il y a urgence quand on regarde l'espace rural aujourd'hui.

La Roannaise qui a travaillé dans l'éducation et la bonneterie à Roanne évoque les questions environnementales : "On supprime les propriétés pour construire des routes pour aller plus vite mais c'est du béton. Quand on parle de l'environnement, on en est où ?" Martine est séduite par les propositions de Jean Lassalle qu'elle sent proche des gens et de la nature.

Martine souhaiterait une prise de conscience nationale : "On ne donne pas de place à la nature, aux animaux." Elle poursuit : "Je voudrais qu'on revienne à la valeur de nos élevages, de notre agriculture raisonnée. Il faut protéger les agriculteurs." Dans son programme, le candidat béarnais souhaite faire de l'agriculture "une grande cause nationale, placée sous l'autorité directe du président de la République".

Durant toute la durée des campagnes pour l’élection présidentielle et les législatives, France Bleu Saint-Étienne Loire a choisi d'aller à la rencontre des électeurs ligériens et altiligériens qui nous disent pourquoi ils ont choisi un candidat, quelles sont leurs convictions, leurs hésitations, les idées, l'avis sur le programme, quelle est l'histoire de leur vote et ce qu'ils en attendent.