"Il faut qu'on apprenne à rejouer collectif", dit le président des LR en Dordogne avant le congrès à droite

"Il va falloir jouer collectif et que toute la droite et le centre soient unis derrière le candidat" qui sera choisi par le congrès à droite, assure Basile Fanier, président du parti Les Républicains en Dordogne. "Ma mission en tant que président des LR ce sera de m'assurer que les élus de la droite et du centre soient unis, il faut qu'on apprenne à rejouer collectif, c'est arrivé qu'ils ne le fassent pas".

Eric Zemmour ? "L'enjeu c'est de répondre aux problèmes qu'il soulève"

Le jeune patron de LR en Dordogne, invité du 6-9 ce lundi 4 octobre sur France Bleu Périgord, n'a pas voulu dire pour qui son coeur penche, entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin. Tous sont candidats pour le congrès qui doit désigner le candidat du parti à la présidentielle le 4 décembre prochain : "Moi j'étais très favorable à la candidature de François Baroin, maintenant je ne crois pas à l'homme providentiel", dit celui qui cite Philippe Séguin ou Yves Guéna comme ses modèles, en plus, évidemment, de Charles de Gaulle.

Pas de candidat avant deux mois, est-ce trop tard pour Basile Fanier, surtout quand Eric Zemmour dépasse tous les candidats de droite dans les sondages ? "Pour moi le véritable enjeu à propos d'Eric Zemmour, c'est de répondre aux problèmes des Français qu'il soulève, sur la politique migratoire, sur l'éducation publique, et la culture", répond Basile Fanier. "Il faut que la droite redevienne crédible sur ces sujets pour passer le cap du second tour. Il faut faire des propositions concrètes sur ces sujets qui préoccupent les Français".

La barre des 1.000 adhérents passée en Dordogne

Xavier Bertrand, qui dit être "le seul capable de battre Emmanuel Macron au second tour", ne semble pas être le favori du président périgourdin des Républicains : "Un homme de qualité qui préside avec talent sa région", dit simplement Basile Fanier, mais "pas plus" que Barnier ou Pécresse. Basile Fanier se félicite en tout cas d'avoir passé la barre des 1.000 adhérents du parti en Dordogne, des "équipes prêtes à aller sur le terrain" pour mener campagne.