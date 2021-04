"Il faut qu'on trouve environ 130 personnes" : le maire de Vire lance un appel à tenir les bureaux de vote

Le calendrier des élections régionales et départementales est désormais fixé au 20 et 27 juin. Reste à trouver des volontaires pour tenir les bureaux. Entre le coronavirus et les nouvelles règles sanitaires imposées par le gouvernement, le maire de Vire lance un appel aux volontaires.