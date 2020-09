"Il faut renforcer les pistes cyclables" selon le député de Rouen Damien Adam

La ministre de la transition écologique Barbara Pompili va détailler ce lundi le plan de relance pour le vélo. "On a déjà mis en place le forfait mobilité durable à savoir 200 à 400 euros pou les fonctionnaires et les salariés du privé après négociation avec les partenaires sociaux" a souligné ce matin sur France Bleu Normandie le député LREM de Rouen Damien Adam. " Il y a eu aussi un coup de pouce de 50 euros pour faire réparer son vélo à la sortie du confinement. Plus de 70 mille personnes en ont profité. Il y a eu aussi les coronapistes,ces aménagements provisoires financés à 60 % par l'Etat".

Pour le député rouennais -qui circule lui-même à vélo en ville- "il faut maintenant renforcer le maillage des pistes cyclables sécurisées et séparées de la voirie et renforcer les stationnements sécurisés. Ces projets doivent être soutenus par l'Etat en 2 ans maximum pour aider la relance et l'emploi."

Nous aurons une liste majorité présidentielle aux élections régionales. Damien Adam

Sur le terrain politique Damien Adam annonce que La République en Marche aura une liste aux élections régionales en Normandie. Son nom sera dévoilé dans les prochaines semaines. "Nous sommes un jeune mouvement, nous avons 3 ans d'existence. Il est normal que nous mettions un peu de temps à émerger dans les vie politique. Mais aux élections régionales nous aurons une liste majorité présidentielle pour faire fructifier nos valeurs et nos idées"