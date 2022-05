"Il faut renouer avec le rêve initial de l'Europe" pour David Cormand, député européen EELV

Une majorité de gauche à l'assemblée nationale pourrait permettre de réorienter la politique de l'Union européenne pour qu'elle devienne "plus juste et plus écologiste", selon le Rouennais David Cormand, député européen EELV "pleinement derrière" la Nouvelle union populaire écologique et sociale.