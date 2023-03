"Il faut renouer le dialogue" estime Laurence Maillart-Méhaignerie, députée Renaissance d'Ille-et-Vilaine

La mobilisation contre la réforme des retraites a fortement mobilisé jeudi en France. Une nouvelle journée d'action émaillée de violences en Bretagne et ailleurs en France. Laurence Maillart-Méhaignerie, députée Renaissance d'Ille-et-Vilaine, était l'invitée de France Bleu Armorique ce vendredi.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Cela n'a pas été facile, ces derniers jours, d'inviter quelqu'un de la majorité. Est-ce que ça veut dire que vous avez du mal à défendre cette réforme des retraites ?

Laurence Maillart-Méhaignerie : Je suis là ce matin, donc merci pour votre invitation et il se trouve que les autres journées, j'étais à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas toujours disponible pour venir dans vos studios, mais quand je peux, c'est toujours avec plaisir que je réponds à vos questions.

Et donc vous défendez cette réforme qui a été adoptée par 49.3 lundi dernier à l'Assemblée nationale ?

Elle a été adoptée par 49.3 à l'assemblée nationale. Elle a été aussi adoptée largement au Sénat. Mais c'est une réforme qui est compliquée, qui est impopulaire, qui est difficile, qui est mal comprise, peut être aussi mal expliquée. Mais c'est une réforme complexe parce qu'elle est dans un texte budgétaire, donc c'est plutôt technique. Mais après ? Moi, je suis élue dans la majorité du président de la République qui, clairement, avait annoncé dans son programme noir sur blanc qu'il mènerait une réforme des retraites. Et de ce fait, évidemment, je reste loyale à la majorité à laquelle j'appartiens.

Mais vous reconnaissez qu'il y a comme une fracture aujourd'hui dans le pays ?

Alors, il y a une mobilisation qui a été assez formidable parce qu'on retrouvait dès janvier des manifestations qui se passaient dans le calme, avec beaucoup de monde. Et ça, c'est le signe de la vitalité de la démocratie. Quand les gens manifestent, il y a une légitimité totale que de dénoncer ou de contester une réforme quelle qu'elle soit. Mais le problème, et c'est toujours le même problème. À Rennes comme dans d'autres villes, se greffent à ces manifestants des gens qui viennent tout casser, tout simplement. Alors, on ne sait plus si c'est par opposition à la réforme des retraites, si c'est par opposition à tout. Mais en tout cas, les dégâts sont considérables. Et moi, je veux avoir un mot de soutien et d'empathie pour les commerçants qui, depuis plusieurs semaines, connaissent ces dégradations. Clairement, il y a des rues entières où les vitrines ont été cassées, certains magasins pillés. Alors, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais je crois qu'il faut être très, très clair. Parfois, j'entends de l'ambigüité chez certains élus. Il y a les manifestants et là, rien à redire et les syndicats ont été impeccables en ville, ainsi que le maintien de l'ordre. Mais il y a les casseurs, et c'est toujours un problème.

Vous êtes député de la majorité Renaissance en Ille-et-Vilaine. Est-ce qu'aujourd'hui, la balle n'est pas dans le camp de la majorité et de l'exécutif pour essayer de renouer du dialogue, pour essayer de trouver une solution dans cette France fracturée ?

Je pense que la priorité, c'est de se remettre autour de la table et de discuter.

Mais est-ce que pour cela, il faut tirer la réforme ?

Moi, je pense qu'une fois que la loi est adoptée, elle doit suivre son cours. Là, en ce moment, il y a un recours au Conseil constitutionnel qui est en train d'examiner la constitutionnalité de la loi. Je suis pour le respect des institutions qui sont là pour réguler, y compris les désaccords. On est dans une société qui conteste les votes, la légitimité de la démocratie, de la majorité par rapport à ceux qui contestent des élections en permanence. Donc, il me semble qu'il faut continuer le processus pour que cette loi suive son cours par le biais des institutions. Il faut que le dialogue se renoue entre le gouvernement et les syndicats.

Mais ne fallait-il pas alors faire un dialogue plus long avant d'adopter cette réforme ?

Peut-être, certainement. Simplement, c'est prévu, c'est programmé, il y a un projet de loi sur les conditions de travail. Mais ce sont avant tout des accords dans les entreprises, avec les partenaires sociaux qui doivent faire bouger les lignes dans les entreprises. Dans un même secteur, il y a des entreprises où les conditions de travail sont extrêmement avancées, qui progressent, et d'autres où ce n'est pas le cas. Donc c'est aussi le travail des entreprises, des partenaires sociaux et du gouvernement. Le dialogue doit impérativement reprendre. Quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien et ce n'est pas la rue qui va décider, qui va gouverner. On est au devant de grands dangers si, par hasard, des alliances improbables se faisaient entre les extrêmes qui sont poujadistes. Si c'est la rue qui décide, c'est l'anarchie, c'est clairement l'anarchie, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes élus démocratiquement, incontestablement élus. Et ceux qui veulent toujours, parce qu'ils sont dans des attitudes de provocation, chauffer la foule à blanc, propager des fake news, et bien le résultat, c'est que vous avez aussi des éléments incontrôlables. Et dans une démocratie, la régulation, elle se fait par les institutions et par les élus qui représentent les citoyens.