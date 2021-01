"Il faut sauver de vies" : quatre élus bretons signent une tribune de soutien à SOS Méditerranée

"Il s’agit de sauver des vies, sans distinction". Ce jeudi 28 février, 28 collectivités lancent un appel à soutenir l'association SOS Méditerranée dans une tribune publiée sur le site franceinfo.fr. Ces élus souhaitent "affirmer collectivement l’inconditionnalité du sauvetage en mer".

Au moins 1.224 migrants morts en Méditerranée en 2020

"Plus de 20 000 personnes ont péri noyées ces six dernières années en tentant de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune. L’Organisation internationale des migrations a dénombré 1 224 morts sur la seule année 2020, dont 848 sur l’axe reliant la Libye à l’Europe," poursuivent-ils. "Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas".

Les signataires appellent "les villes, intercommunalités, départements et régions de France à soutenir SOS Méditerranée", en apportant "leur soutien moral et financier aux 3 missions poursuivies par cette association" : secourir les personnes en détresse en mer, protéger les rescapés et témoigner du "drame humain qui se déroule en Méditerranée centrale".

SOS Méditerranée a sauvé 32.000 personnes en cinq ans

Parmi ces signataires on trouve le président de la région Bretagne Loig Chesnais-Girard, la maire de Rennes Nathalie Appéré, mais aussi Jean-Luc Chenut le président du Département d'Ille-et-Vilaine et Nathalie Sarrabezolles, la présidente du Département du Finistère.

Depuis cinq ans, l'association SOS Méditerranée a sauvé près de 32.000 personnes en mer.