"Il faut supprimer l'ARS, institution technocratique, dont le patron est un pion" pour Yannick Favennec

Le député mayennais sera dans le cortège des manifestants dans les rues de Mayenne le samedi 9 octobre, jour de manifestation à l'appel de Force Ouvrière et de l'association Audace 53 : "je voudrais redire mon attachement viscéral à notre centre hospitalier, outil indispensable pour la santé de 100 mille habitants et je me suis suffisamment battu avec l'ancien maire de Mayenne Michel Angot pour obtenir sa construction. Je ne vais pas le laisser aujourd'hui se faire dépecer, démanteler, c'est la santé de nos concitoyens qui est en jeu."

Yannick Favennec réclame la tête du patron de l'ARS

Pour l'élu, l'ARS doit tout simplement disparaitre des radars : "je dénonce la logique technocratique et comptable de l'Agence Régionale de santé, je pointe du doigt la lâcheté de l'ARS, qui prend ses décisions en catimini à Nantes et qui laisse ensuite les élus sur le terrain en assumer les conséquences. C'est vrai pour l'hôpital de Mayenne comme ce fut le cas pour la maison de retraite de Juvigné. L'ARS, c'est aucune concertation, aucune transparence. Yannick Favennec va même plus loin : "il faut supprimer l'ARS, institution technocratique, éloignée du terrain, le patron de l'ARS, c'est un pion parmi d'autres."

8 millions de déficit et un manque de personnel à l'hôpital de Mayenne

L'ARS a l'intention de transférer certains services de Mayenne à Laval. Mettant donc en péril l'avenir du site du nord du département, le problème n'est pas là pour le député : "le problème de fond, c'est la désertification médicale. Il faut régler politiquement la question de l'installation des médecins, comment faut-il le régler ? et bien en prenant une décision politique courageuse, les médecins doivent s'installer là où on a besoin d'eux! la question de la régulation doit être clairement posée aux candidats à l'élection présidentielle." D'ailleurs concernant les élections de l'an prochain, Yannick Favennec n'a pas fait son choix et il n'a pas encore décidé non plus s'il allait briguer un 5ème mandat de député.