"Il faut territorialiser les aides", Gérard Larcher est venu écouter la détresse des montagnards à Annecy

Le président du Sénat a répondu ce jeudi à l'invitation de l'association des maires de Haute-Savoie. Avec les élus, maires, parlementaires, conseillers départementaux et régionaux, ainsi qu'avec des représentants des professionnels de la montagne , comme les moniteurs et les équipementiers des stations,

"On sait bien que les conséquences de la pandémie vont se prolonger sur une année de plus" - Gérard Larcher (LR), président du Sénat

"Si on ne traite la crise que par des décisions verticales nous n'atteindrons pas nos objectifs, il faut être plus concret et coller aux réalités des territoires"-Gérard Larcher, Président du Sénat de Copier

Gérard Larcher a échangé, sur la situation des communes et stations de montagne privées depuis le début de l'hiver de l'activité et des recettes liées au ski alpin du fait de la non-ouverture des remontées mécaniques, sur les conséquences présentes et à venir, sur les difficultés spécifiques à la saisonnalité de l'économie montagnarde, et sur "les trous dans la raquette" du plan de relance et des dispositifs d'aide pour certains secteurs et populations.

Adapter les mesures et aides à chaque territoire

A la Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Savoie, Gérard Larcher s'est également entretenu avec les professionnels de l'outdoor, de l'hôtellerie-restauration et de l'événementiel. Avec le même constat du besoin de mesures adaptées.