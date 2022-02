"Il faut vivre ce conflit en Ukraine comme un électrochoc" prévient Franck Proust

Au lendemain de l'invasion de l'armée russe en Ukraine, Franck Proust, le président de Nîmes Métropole et vice-président du Parti Populaire Européen était ce vendredi matin l'invité de France Bleu Gard Lozère.

Au deuxième jour de l'offensive russe en Ukraine, Franck Proust, le président de Nîmes Métropole et vice-président du Parti Populaire Européen était ce vendredi matin l'invité de France Bleu Gard Lozère. Il est notamment revenu sur les sanctions prises à l'égard de Moscou ce jeudi soir par les 27 dirigeants de l'Union Européenne. "Poutine craint plus les Etats-Unis et la Chine que l'Europe" déplore t-il.

Il faut continuer le dialogue avec Poutine car le premier défi, c'est la paix - Franck Proust

Le président de Nîmes Métropole reconnaît également que le conflit en Ukraine "va sans doute priver les Français du débat présidentiel" alors que le premier tour est prévu le 10 avril.