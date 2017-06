Il a fui la guerre au Soudan : Tibine Ali Hussein, modèle d'intégration à Marseille

C'est grâce au "Refugee Food festival" que nous l'avons rencontré : Tibin Ali Hussein, 26 ans, d'origine soudanaise. Il a fui son pays en guerre, et en deux ans a appris le français et déjà trouvé un travail comme aide cuisinier.

Quand des restaurants confient leurs cuisines à des chefs réfugiés.. C'est le "refugee food festival", et il a lieu en ce moment à Marseille, avec cette idée : changer le regard sur les réfugiés. Ils quittent leurs pays parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et ils arrivent aussi avec des compétences à faire valoir.

Le menu pour 3 midis signé Tibin Ali Hussein et Georgiana Viou © Radio France - Tony Selliez

Plusieurs établissements de la ville y ont participé : les Grands tables de la Friche, l'ambassade de Bretagne, la Salle à manger, la Piscine et le Café Borély. Ils ont accueilli depuis le week-end dernier des chefs d'origine afghane, syrienne, soudanaise, ou encore éthiopienne

C'était le métier de ces réfugiés, avant qu'ils quittent leurs pays, et tentent leur chance en Europe. Ils ont créé des repas, des menus, à 4 mains.. avec les chefs des restaurants marseillais qui leur ont ouvert leurs portes.

Tibin a fui la guerre au Soudan, perdu 2 frères d'ailleurs dans ce conflit. Il s'est d'abord réfugié en Lybie avant de traverser la méditerranée de nuit, sur un bateau de fortune. Puis l'Italie, et bientôt Nice puis Marseille.

"C'était la nuit, on était beaucoup. On a d'abord refusé de monter dans le bateau, parce qu'on le trouvait petit et dangereux pour nous. On nous a dit : "soit vous le prenez, soit on vous tue tous". ils ont tué quelqu'un devant nous. Je me suis dit : si je meurs, autant que ce soit en mer. heureusement un bateau belge nous a ensuite sauvés" Tibin Ali Hussein