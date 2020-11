"Il n'est pas question de déconfiner" affirme Emmanuel Macron à deux jours de son allocution à la télévision

"Il n'est pas question de déconfiner" dit ce matin Emmanuel Macron dans le Journal du dimanche, deux jours avant son allocution, mardi soir à 20 heures, pour présenter les prochaines étapes dans la gestion de la crise sanitaire. Le président de la République veut mettre fin à "l'incertitude" en apportant "de la clarté" et "un cap, savoir ensemble où nous allons et comment y aller", mais pas question donc de lever toutes les restrictions. "Aujourd'hui, le niveau de circulation du virus dans le pays est le même qu'au moment du couvre feu. Il n'est pas question de déconfiner" dit-il.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, explique également dans le JDD que le confinement va se poursuivre et donc la limitation des déplacements aussi, comme l'avait déjà annoncé le Premier ministre Jean Castex. Les "assouplissements" au confinement "se feront en trois étapes au regard de l'évolution sanitaire et des risques liés à certaines activités : d'abord autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année, puis à partir de janvier 2021". En ce qui concerne les commerces, "nous nous étions engagés à leur permettre de rouvrir autour du 1er décembre si l'amélioration de la situation sanitaire se confirmait, ce qui semble être le cas", dit-il. Pour ce qui est des bars et des restaurants, ils "continueront à connaître des restrictions" confirme-t-il.

Hier, Jean Castex était en déplacement à Dijon. Le Premier ministre a de nouveau évoqué l'horizon d'une réouverture autour du 1er décembre pour les commerces, "mais pas des restaurants et des bars".

En ce qui concerne les vaccins, la France a trois contrats "signés, au moins trois autres très avancés et d'autres en discussion", détaille Gabriel Attal, avec "en moyenne 30 millions de doses par contrat".