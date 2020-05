Il n'est "pas raisonnable" d'installer des bureaux de vote dans des écoles, estime la maire de Dieulefit

Le second tour des municipales aura donc bien lieu le 28 juin prochain. Le Premier ministre, Edouard Philippe, l'a officialisé ce vendredi, tout en prévenant que cette décision était "réversible" si l'épidémie de coronavirus connaît un rebond d'ici là. Le vote se fera avec des conditions sanitaires strictes, et chaque électeur devra notamment venir avec un masque et avec son propre stylo pour émarger.

Mais la maire de Dieulefit (Drôme), Christine Priotto, qui ne se représentait pas et quittera ses fonctions de maire après le second tour de scrutin, juge que ce choix n'est pas judicieux, notamment si l'on doit installer de nombreux bureaux de vote dans des écoles. "Dans les grandes villes, ce sont souvent dans les écoles que sont installés les bureaux de vote, expose-t-elle. Et là, on nous dit qu'il y a des milliers de personnes qui vont défiler toute la journée et qu'il faut que tout soit désinfecté et prêt pour le lendemain matin, puisque les vacances ne commencent que le 4 juillet. Vraiment, ce n'est pas raisonnable."

"Incroyable sur le plan démocratique" de voter dès le 28 juin

"C'est la cerise sur le gâteau des problèmes qu'on va avoir à résoudre, poursuit Christine Priotto, qui rappelle que les maires ont déjà eu de grandes difficultés à adapter les écoles pour recevoir des élèves dès le 11 mai dernier. "On vient de passer 15 jours extrêmement difficiles avec toute la communauté éducative et les parents pour rassurer tout le monde avec des entrées protégées, des meubles banalisés pour que les enfants ne les touchent pas et un nettoyage du sol au plafond".

Et la maire de Dieulefit regrette par ailleurs que le second tour se tienne dès le 28 juin prochain. "Je ne trouve pas ça judicieux parce qu'on nous dit qu'il pourrait être annulé 15 jours avant, mais je ne sais pas si les gens réalisent la masse de préparation que c'est. Et les candidats ne pourront pas faire de réunions publiques, pas de porte-à-porte, ce que je trouve incroyable sur le plan démocratique".