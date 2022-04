"Il n'y a aucun programme qui m'inspire" : à Rouen, les abstentionnistes expliquent les raisons de leur choix

Il fait partie d'un des chiffres à retenir de ce premier tour. Le taux d'abstention, estimé à 26,2%, dépasse, ce dimanche 10 avril, de 4 points celui du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. La Seine-Maritime, avec 25,27%, et l'Eure, avec 22,88%, suivent le même mouvement.

"J'ai pas changé de mairie et du coup j'ai pas pu aller voter. Mes parents habitent à Dieppe et ma mairie est là-bas", explique Elise, infirmière à Rouen.

"Je profite du beau temps"

Pour Paul, c'est la météo qui a pesé dans la balance. Il a préféré la balade sur les quais au bureau de vote : "Je profite du beau temps, on verra ça la semaine prochaine en fonction du résultat du soir. D'habitude je vote mais là il n'y a aucun programme qui m'inspire."

Un désintérêt pour la politique

C'est justement le désintérêt pour la politique qui a poussé certains Rouennais à bouder les urnes. "Je voterai dans 15 jours, en vote utile, explique Jérôme, médecin à Rouen. Il n'y en a pas un qui m'intéresse plus que les autres donc je verrai quand j'aurai le choix entre deux. J'aurai moins le choix et du coup je me déciderai mieux"

"La toute première fois que j'ai voté, c'était pour la dernière élection présidentielle et quand j'ai vu que des gens votaient parceque Macron était beau, je me suis dit que ça servait à rien en fait. Ca m'a saoulé", raconte de son côté Valentin 23 ans qui lui, n'ira pas voter non plus au second tour le 24 avril prochain.