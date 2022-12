"Il n'y a pas de flou" avec Éric Ciotti pour le député azuréen Éric Pauget

Rien n'est fait pour le moment dans la course à la présidence du parti Les Républicains : Éric Ciotti (42,73%) affrontera Bruno Retailleau (34,45%) lors d'un second tour organisé les 10 et 11 décembre. Mais l'avance prise par le député azuréen conforte Éric Pauget, son camarade maralpin à l'assemblée dans ses convictions : "il faut rassembler sur une ligne claire et avec Eric Ciotti il n'y a pas de flou. Il dit avant ce qu'il va faire après." Il se dit confiant avant le second tour. "Je pense qu'il y a eu un choix honnête pour son projet." Quant à un impact de l'affaire des emplois de l'ex-femme d'Éric Ciotti, il n'y croit pas. "Il n'y a pas de notion d'emploi fictif dans cette affaire, je pense que cela a été un moment de campagne mis en avant par des gens mal intentionnés, mais je pense que ça n'a pas porté à conséquence."

ⓘ Publicité

"Est-ce qu'on veut toujours une droite dans notre pays ?"

Pour Éric Pauget, c'est clairement l'avenir de la droite républicaine qui se joue là. Et il estime qu'une victoire de LR à la prochaine présidentielle passera pas la fin d'une primaire du parti pour désigner son candidat, opinion partagée par Eric Ciotti. "En 2027, est-ce que notre choix ce sera Mélenchon contre Le Pen ? La vraie question, c'est l'avenir de la droite et une certaine vision de la société."