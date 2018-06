Pays Basque, France

Est-il fatigué Vincent Bru ? Certains députés de la majorité présidentielle se sont plaints, ces derniers temps, d'un calendrier trop chargé ; avec des journées à rallonge et des textes de loi qui s’enchaînent sans cesse. L'apparenté modem ne partage pas vraiment ce sentiment. Elu député il y a un an jour pour jour ( le 17 juin 2017 NDLR), le centriste répond sans hésitation : "Ce dont on souffre, c’est la désorganisation du travail. On veut mettre un peu de clarté et de logique. Nous sommes très pris et nous travaillons tard la nuit, parfois jusqu’au petit matin et le week-end mais, par rapport aux français qui nous écoutent, on ne peut pas dire qu’on travaille de manière excessive. Nous, c'est un manque d’organisation, de rationalisation. "

Le débat parlementaire est respecté

Vincent Bru reconnait que beaucoup de textes ont été étudiés ces dernières semaines. Mais pour lui, ce n'est pas un moyen, pour Emmanuel Macron et le gouvernement , de limiter les discussions sur des textes importants. Le député basque en veut pour preuve « les milliers d’amendements déposés sur les différents projets de loi. Les débats ont lieu en commission et dans l’hémicycle » assure-t-il encore. L’ancien maire de Cambo reconnait en outre, qu’Emmanuel Macron et Edouard Philippe vont vite, parce que, selon lui, "c’est connu qu’il faut légiférer dans les deux premières années de quinquennat."

Vincent Bru réaffirme par ailleurs ce lundi matin que le groupe Modem et Apparentés fait partie de la majorité présidentielle. Son groupe, dit-il encore, est d’accord sur les grandes réformes, même si il reconnait qu’il aimerait qu’il y ait + d’actions sociales, des réformes sociales. Alors, oui, ça coûte cher parce que ça s’adresse à des gens en difficultés mais on ne peut pas les laisser sur le bord du chemin. On ne peut pas décider de supprimer des aides sociales." martèle l'élu.

L’Aquarius

Interrogé sur l"affaire de l'Aquarius, ce bateau de l'association SOS méditerranée, qui a accosté ce dimanche à Valence en Espagne après une semaine d'errance en Méditerranée avec son bord 630 migrants, Vincent Bru parle de "scandale qui montre les limites de l’union européenne. La politique migratoire doit être européenne." Il pense que "La France aurait accepté d'accueillir le navire si l’Espagne n’en avait pas pris initiative et rappelle que certains de ces réfugiés seront pris en charge sur notre territoire. "

La crise et la grève à la SNCF

Ce lundi est le 32ème jour de grève des cheminots depuis le début du mois d'avril. Ils refusent toujours la réforme ferroviaire. Vincent Bru les somme "d'arrêter la grève. Les jeux sont faits, dit -il encore. Les cheminots ont obtenu des assurances dans le texte voté la semaine dernière par l’Assemblée Nationale et le Sénat."