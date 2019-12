" Il n'y a pas que les conducteurs de train qui sont dans des métiers pénibles" dit une députée du Tarn

VIDÉO - La députée LREM du Tarn, Marie-Christine Verdier-Jouclas, défend la réforme des retraites sur France Bleu Occitanie, au lendemain de la manifestation qui a réuni entre 33.000 et 100.000 personnes à Toulouse (Haute-Garonne).

Au lendemain de la manifestation du 5 décembre contre la réforme des retraites, qui a réuni au moins 33 mille personnes à Toulouse, la députée du Tarn Marie-Christine Verdier-Jouclas défend le projet du gouvernement sur France Bleu Occitanie.

L'élue, qui est aussi porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale, confirme que les négociations sont toujours en cours : "Beaucoup de propositions sont aujourd'hui possibles [...] et si on ne voulait pas les entendre le projet de loi il serait déjà sur la table or ce n'est pas le cas".

"Nous ce qu'on veut dans ce projet c'est remettre de l'équité et de la justice sociale" — Marie-Christine Verdier-Jouclas

La députée réagit à la grève qui se poursuit ce vendredi à la SNCF : "Oui le conducteur de train a peut-être un travail pénible mais l'infirmière de nuit elle a aussi un travail pénible [...] et [ce travail] n'est pas considéré en pénibilité. Nous ce qu'on veut dans ce projet c'est remettre de l'équité et de la justice sociale [...] Nous devons pouvoir compter la pénibilité pour tout le monde à partir du moment où c'est une pénibilité réelle".