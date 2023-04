Il n'y aura pas de festival Chat'O Rock en 2023

Après seulement 2 éditions, le festival musical de Château-Lévêque se met "en mode pause", annonce Alain Marty, maire de la commune. "Chat'O Rock a été une aventure humaine magnifique, on a montré que l'on disposait d'un site, de bénévoles et de toute l'organisation nécessaire à ce type d'évènement. Le nerf de la guerre reste l'argent, on ne pouvait pas continuer à creuser ce déficit". Pourtant très ambitieux, Chat'O Rock a offert aux périgourdins la possibilité de découvrir sur scène Louis Bertignac, Goran Bregovic, Sergent Garcia ou Tibz.

Lancé en pleine crise covid, le festival n'a pas rencontré son public, la faute, aussi, à un protocole sanitaire très contraignant. Malgré la déception, Alain Marty rappelle qu'il n'existe aucune dette, "nous avons fait travailler beaucoup d'entreprises locales, toutes ont été réglé". Le maire remercie par ailleurs toutes les collectivités et les banques partenaires du festival. D'autres projets culturels sont en cours de réflexion.

Un pumptrack sur le nouvel espace loisirs-santé-jeunesse

Validé au mois de mars 2023, le conseil municipal de Chateau-Lévêque lancera prochainement la première tranche des travaux pour intégrer à proximité du bourg un grand espace de loisirs-santé-jeunesse. Un projet qui intégrera un espace de fitness, des chemins de balades pédagogiques autour des zones humides de la commune mais aussi un pumptrack. Un circuit aménagé pour les deux roues (rollers, skate, vélos, draisienne,...) accessible aux sportifs initiés comme aux débutants, à l'image de celui aménagé sur la commune de La Coquille .

Un projet qui réjouit déjà la jeunesse Castelevêquoise selon Alain Marty. Le projet dans sa globalité représente un budget de 600 000 euros.

Enfin d'ici 1 an, les habitants de Château-Lévêque pourront profiter d'une nouvelle enseigne commerciale. Un magasin 400m² (appartenant au groupe Carrefour) devrait s'installer sur la commune. Il intégrera un nouveau bar-restaurant.

Retrouvez l'interview d'Alain Marty en vidéo :

