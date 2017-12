La ville de Nantes refuse de prendre part à l'expérimentation de la publicité sur les trottoirs désormais possible grâce à un décret publié le 22 décembre. La municipalité invoque une pollution visuelle en contradiction avec sa politique environnementale.

Nantes, France

Il n'y aura pas de publicité à des fins commerciales sur les trottoirs de Nantes. Un décret publié le 22 décembre rendait possible à titre expérimental cette nouvelle forme de communication dans trois villes de France (Nantes, Bordeaux et Lyon) mais la municipalité de Johanna Rolland (PS) a décidé de ne pas prendre part à l'expérimentation.

Dans un communiqué , la ville considère que cette forme de publicité représente une "pollution visuelle inutile" qui peut nuire à la signalétique routière et touristique déjà en place mais elle met surtout en avant un choix politique. Accepter de la pub sur les trottoirs serait "en contradiction avec la volonté de Nantes de valoriser les atouts patrimoniaux et environnementaux de la ville"

Les demandes seront systématique refusées

La municipalité précise qu'en application du code de l'environnement et du code de la route, elle refusera toutes les demandes de marquage au sol. A Nantes, les publicités au sol devaient être réalisées par la société Biodegr'AD, une entreprise de la région lyonnaise, spécialisée dans les supports publicitaires éphémères et la signalétique temporaire. Un des dirigeants contacté par France Bleu Loire Océan n'est pas étonné par la réaction de élus et il espère qu'ils changeront d'avis.