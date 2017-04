"Il n’y en a aucun qui sort du lot" : Monique, électrice de Saint-Chamond qui ne sait pas pour qui voter

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Depuis deux semaines France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux électeurs. Et pour clore cette série, il était important aussi de donner la parole à ceux qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Selon plusieurs enquêtes publiées courant mars un électeur sur trois n’est pas sûr d’aller voter au premier tour de la présidentielle. Quant à ceux qui sont certains d’y aller, ils sont 41 % de votants capables de changer d’avis dans les semaines à venir.

C'est le cas de Monique. Elle habite Saint-Chamond et elle ne sait vraiment pas pour qui elle votera le 23 avril. Et pourtant, Monique, suit cette campagne. Elle a écouté un débat, elle a lu quelques articles mais rien. « Non, pour l’instant je ne me suis pas encore décidée. Parce que je suis dans l’incertitude. Il n’y en a aucun qui sort du lot. Ils ont tous des casseroles, ils ont tous un truc qui traîne. Après on peut voter pour un candidat par élimination pour les autres. »

A 62 ans, pimpante et souriante dans une jolie robe jaune, elle se souvient que depuis ses 18 ans, elle a voté un peu pour tout le monde. « Plus jeune j’ai voté à gauche, ensuite à droite. Il y a aussi des moments où je n’ai pas voté du tout. Mais là c’est difficile. Mais je ne suis pas la seule je pense. Les gens ne savent pas en ce moment.»

Mais pour le 23 avril, elle a une seule certitude : « Je vais voter, je pense que je vais voter. Peut-être que je vais mettre un bulletin blanc. Mais ce qui est sûr c’est que ne sera pas la gauche. J’hésite peut-être entre trois candidats. Mais je n’ai pas encore décidé, franchement je n’ai pas encore décidé. »

Son hésitation est aussi liée aux affaires qui ont plombé la campagne : « Tout ce qu’ils veulent c’est le pouvoir. Est-ce qu’on peut vraiment s’en sortir que ce soit les uns ou les autres. Ils se passe tellement de choses en politique. Tous ces gens haut-placés qui font des choses qui ne nous encouragent pas. Ils ne nous donnent pas le bon exemple. On a essayé la droite avec Sarkozy, ça ne marchait pas mieux et pourtant les gens y ont cru. Après ça été la gauche avec Hollande et même les gens de gauche n’y croient plus. Les gens qui sont vraiment de gauche ne savent pas pour qui voter. »

Elle qui travaille dans la fonction publique, pour les finances, sait bien qu'on pense que les fonctionnaires votent à gauche. Pour elle, ce temps-là est bel et bien révolu. Elle pense même que la tentation du vote extrême est très présente parmi ses collègues. « Autour de moi, les gens ont envie d’aller vers les extrêmes pour que ça bouge. Que ce soit extrême droite ou extrême gauche. Enfin, extrême : il faut peut-être arrêter de diaboliser tous ces extrêmes. Ils ne sont pas seuls à gouverner. »

Et Monique conclut en disant qu'elle aimerait que le vote blanc soit pris en compte. Peu importe comment, mais que la contestation des français soit écoutée.

