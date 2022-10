"Il ne faut pas systématiquement augmenter les salaires" selon Philippe Pradal, député des Alpes-Maritimes

Philippe Pradal, député Horizon des Alpes-Maritimes, a ce mardi matin sur France Bleu Azur fait une démonstration assez surprenante en cette journée de grève nationale. "Ce n'est pas en augmentant systématiquement les salaires et en les indexant sur l'inflation qu'on améliora la situation." Une phrase que risquent de mal comprendre les grévistes et qui risque de mettre le feu dans le cortège des manifestations prévues toute la journée sur Nice et un peu partout en France.

ⓘ Publicité

"Ce n'est pas en augmentant systématiquement les salaires et en les indexant sur l'inflation qu'on améliora la situation."

Le député estampillé majorité gouvernementale a également expliqué que la solution est de passer par la distribution d'aides décidées par le gouvernement afin de soulager les Français. Philippe Pradal parle de 20 milliards d'euros. Une conception de la sortie de crise que ne partagent pas les syndicats, qui expliquent que pour améliorer la situation, il suffit de mieux payer les travailleurs.

loading