"Il pensera peut-être plus aux jeunes" : à 28 ans, Valentin Belleval est le nouveau maire de Hazebrouck

Il est l'un des plus jeunes maires élus ce dimanche dans la région. Valentin Belleval, 28 ans, a remporté le second tour des élections municipales face à Didier Tiberghien et l'ancien maire sortant Bernard Debaecker. Les Hazebrouckois espèrent voir arriver un coup de frais sur leur commune.

Depuis dimanche, Valentin Belleval ne peut plus faire cent mètres sans être arrêté dans la rue. Il faut dire qu'à Hazebrouck, beaucoup connaissent celui qui est né ici, et qui y a passé toute son enfance. Alors depuis le second tour des municipales, c'est l'euphorie. L'enfant du pays, candidat divers droite, a remporté le scrutin avec 41,96% des voix. Il était opposé au candidat divers centre Didier Tiberghien (34,58%) et à l'ancien maire sortant Bernard Debaecker (23,45%). Agé de 28 ans, Valentin Belleval avait été adjoint lors du précédent mandat, avant de démissionner pour devenir simple conseiller municipal.

La place du général de Gaulle, à Hazebrouck. © Radio France - Bastien Munch

"Il pensera peut-être plus aux jeunes", espère Emmanuelle, qui est aussi née à Hazebrouck. "Parce que franchement, il n'y a rien ici pour les ados. A part le bowling, c'est mort..." C'est l'espoir de beaucoup d'habitants : redynamiser la commune avec un maire plus jeune que la moyenne. "La fête de la musique par exemple, c'est devenu une fête pour les vieux ici", abonde Pauline. "Rien que des bars, il n'y en a plus. On est obligés d'aller à Lille pour sortir", surenchère Radi.

Garder les jeunes à Hazebrouck

Seul bémol souligné par Monique : "Il est quand même très jeune, peut-être qu'il faudrait quelqu'un de plus mûr pour réussir à s'imposer." "J'ai eu ce genre de remarque dès le début de la campagne", avoue Valentin Belleval. "Les gens disaient 'oui il est bien, mais bon il est jeune quoi'". Valentin Belleval essaie désormais de faire de sa jeunesse une force. "Quand on est jeune maire, on peut plus facilement se projeter dans 20 ou 30 ans. Et puis surtout, en tant que maire de 28 ans, je pourrai rendre des comptes à la population en fonction des décisions que je prendrai."

Pendant son enfance à Hazebrouck, Valentin Belleval a lui aussi connu ces vacances où il n'y avait pas grand-chose à faire. "Quand je croise des gens dans les rues, ils me disent 'c'est Hazebrouck' en soupirant. Je veux changer ça, Hazebrouck mérite mieux", affirme le nouveau maire. "Je veux que les jeunes restent à Hazebrouck, pas qu'ils s'enfuient juste après le bac !" Valentin Belleval souhaite par exemple implanter des formations universitaires à Hazebrouck, autre que des BTS.