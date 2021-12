"Il représente directement le peuple français" : un maire de l'Indre apporte son soutien à Éric Zemmour

Alors que la gauche s'empoigne et se montre incapable de s'unir, la course à l'Elysée est plus claire dans les rangs de la droite. Il y a moins d'embouteillages même si deux candidats se sont déclarés officiellement la semaine dernière : Valérie Pécresse pour Les Républicains et Eric Zemmour avec son parti Reconquête. Le polémiste d'extrême-droite a également lancé un appel aux maires pour l'aider à obtenir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature. "Ce qui me séduit, c'est de voir quelqu'un qui n'est pas ancré dans la machine politique. Il représente directement le peuple français qui ne demande rien d'autre que l'intérêt de la France", estime Spike Groen, fondateur du comité de soutien d'Eric Zemmour dans l'Indre.

ÉCOUTEZ - Spike Groen, fondateur du comité de soutien d'Eric Zemmour dans l'Indre Copier

Un programme qui séduit le maire Spike Groen

À seulement 21 ans, celui qui est maire du village de Saint-Gilles se montre convaincu par le programme d'Eric Zemmour. "Bien évidemment, le grand thème de l'immigration m'intéresse. On mène depuis des décennies une politique d'accueil de masse et ce n'est pas possible", considère Spike Groen, invité de France Bleu Berry ce jeudi, même s'il reconnaît que l'"on n'est pas confronté à ce problème en campagne". Il s'inquiète des problèmes d'insécurité. "Des gendarmes se font insulter quotidiennement. Ça n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver en France", dénonce-t-il.

Spike Groen reste adhérent du parti Les Républicains. Une position qui peut paraître ambigüe mais que le maire de Saint-Gilles assume pleinement. "Les Républicains sont compatibles avec les idées et le parti d'Eric Zemmour. On ne m'a pas demandé de quitter le parti non plus", ajoute-t-il.