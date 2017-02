Pour Laurent Lafaye, "Il se passe quelque chose autour de Benoît Hamon" qui viendra à Limoges bientôt

Laurent Lafaye, candidat socialiste aux législatives en Haute-Vienne, assistait à l'investiture de Benoît Hamon dimanche, et il a le sentiment qu'une dynamique est en train de monter. Il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20 ce mardi.

Laurent Lafaye a milité comme les autres grands élus socialistes de la Haute-Vienne pour Manuel Valls à la primaire de la gauche. Aujourd'hui, celui qui sera candidat aux législatives sur la 1ère circonscription se range derrière le candidat investi par le PS et témoigne même d'un certain enthousiasme au micro de France Bleu Limousin. Il répondait ce mardi matin à 8h20 aux questions de Françoise Pain.

François Fillon a présenté ses excuses aux Français hier. Quelle a été votre réaction ?

Le sentiment d'une déconnexion. Je ne suis pas sûr que François Fillon ait bien compris ce qui s'est passé depuis une semaine. C'est révélateur de la distance qu'il y a entre certains politiques et la population. J'étais hier à la foire de St Léonard et c'est surtout de la perplexité et une forme de dégoût qui s'expriment. Et c'est surtout une famille politique qui en profite, vous voyez à qui je pense.

Pendant ce temps, Benoît Hamon remonte dans les sondages, il se rapproche d'Emmanuel Macron, au détriment de Jean-Luc Mélenchon. Vous le sentez capable de faire ce rassemblement qui semblait impossible au PS ?

Qui semblait impossible, mais qui est en train de se faire. Y compris chez nous en Haute-Vienne, où un certain nombre de positions avaient été prises par les uns et les autres. J'étais dimanche à son investiture, avec un certain nombre de militants, avec mon amie Annick Morizio et on sent bien qu'il se passe quelque chose autour de Benoît Hamon, qu'il y une dynamique qui est en train de monter.

Mais il garde son programme : ce n'est pas difficile pour vous de le défendre ?

Il faut accepter la logique des primaires et il y a un choix qui a été clair. Après, Benoît Hamon doit aussi respecter les différentes positions qui s'étaient exprimées. Mais il a une ligne politique qui a été validée. Si on écoute dans le détail ce qu'il a dit, il a fait référence à une large partie du bilan, il a aussi noté qu'une partie de ce qui a été fait a été rejeté, et on passe à une nouvelle étape.

Mais comment défendre l'abrogation de la loi travail alors que vous l'avez soutenue ?

Je ne vais pas tomber dans la schizophrénie ! J'assume toujours. Je n'oublie pas et Benoît Hamon non plus n'oublie pas que dans la loi travail, il y a aussi des avancées, comme la garantie jeunes, et je pense qu'il en tiendra compte.

Votre adversaire, finalement aujourd'hui, c'est surtout Emmanuel Macron ? Il suscite beaucoup de critiques socialistes... Najat Vallaud-Belkacem a parlé d'impasse...

Nous on ne se trompe pas d'adversaire. L'adversaire, c'est la droite. Le véritable adversaire, c'est surtout le Front National, qui est très bien implanté, y compris ici en Haute-Vienne. Et puis il y a la question Macron. Et là, j'ai envie d'attendre les premiers éléments de son programme, et il va devoir clarifier un certain nombre de choses.

Vous croyez à un rapprochement possible avec les écolos et Jean-Luc Mélenchon ?

Ce rapprochement il est important, on voit très bien comment va se passer l'élection présidentielle : il faut se qualifier pour ne pas se retrouver avec un duel droite/extrême-droite. Donc il faut que tout le monde fasse preuve de responsabilité à gauche, et au-delà.

Benoît Hamon sera cette semaine en Creuse, est-ce qu'il viendra aussi à Limoges ?

Benoît Hamon comme tout candidat socialiste organisera un meeting à Limoges dans les semaines qui viennent. Les choses sont en train de se construire.