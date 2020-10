Elections municipales annulées à Pinet, il va falloir revoter à Pinet

Après un résultat des plus serrés (449 voix contre 448), le match des municipales de Pinet devra donc être rejoué. Le tribunal administratif de Montpellier a annoncé, mardi 29 septembre, l'annulation du scrutin dans cette commune de 1400 habitants située près du bassin de Thau.Une décision saluée par Nicolas Insern, à la tête de la liste d'opposition Pinet Autrement. Sur les huit griefs présentés par ses équipes, seuls deux ont été retenus par les juges : l'existence d'un bulletin en trop par rapport au nombre d'émargements et le maintien, pendant la campagne, du bilan de mandat de la majorité sortante sur le site internet de la mairie.

De son côté, le maire sortant, Gérard Barrau, reconnaît avoir commis une "faute" en laissant le bilan municipal sur le site internet. Mais il rappelle aussi que ce bilan, c'était également celui de son adversaire, puisque les deux hommes étaient dans la même équipe municipale avant les élections de mars dernier.Gérard Barrau accepte cette décision de justice, l'élu de 68 ans dit repartir "la tête haute" en vue des prochaines municipales partielles dont la date n'a, pour l'heure, pas été décidée. Il dit toutefois craindre qu'un "clivage" nuisible ne s’immisce dans la vie de village.

On n'est pas à la mairie de Montpellier, on n'a pas de service juridique, on est un petit village et on fait au mieux. Je n'ai perdu aucune crédibilité, je repars la tête haute. C'est la première fois qu'on rencontre autant de haine dans le village.