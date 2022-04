"Il vaudrait mieux mettre un masque pour voter" : le message du maire de Froidefontaine, rescapé du Covid

L'élection présidentielle qui approche ne devrait pas être marquée du sceau du Covid-19. Si le nombre de contaminations reste haut, personne ne peut être empêché de voter à cause de l'épidémie. Surtout, le masque ne sera pas obligatoire, et il n'y aura pas de limitation du nombre de personnes dans le bureau de vote.

Bernard Viatte, le maire de Froidefontaine, commune au sud de Belfort, est un peu gêné. "On ne peut pas obliger les gens à porter le masque, mais je le conseille grandement. J'incite à ce que le plus de monde possible le porte. _Il n'y a plus de restrictions là_, s'il y a dix personnes dans le bureau de vote, et bien il y a dix personnes. On ne peut rien dire."

Tombé malade 8 jours après le vote de 2020

L'élu est un peu inquiet avant ce scrutin. Il faut dire que Bernard Viatte a beaucoup perdu. Lors de l'élection municipale en 2020, il estime avoir été contaminé. Huit jours après le vote, de premiers symptômes. Quinze jours après une hospitalisation, puis un déplacement en avion sanitaire à Aix-en-Provence et un mois et demi de coma. Aujourd'hui, il a perdu l'usage des doigts de ses mains et reste régulièrement essoufflé.

Je ne suis pas inquiet mais j'y pense

Avant d'aller de nouveau voter, il admet une petite crainte : _"On y pense. Je ne suis pas inquiet mais j'y pense. Il ne faudrait pas que je l'attrape de nouveau, "_dit celui qui est passé par une longue case rééducation pour pouvoir remarcher. Il faudrait au moins le porter pour les autres, les membres des bureaux de vote, les assesseurs..."

Dans son bureau, ce dimanche, les consignes seront bien sûr respectées : masques à disposition à l'entrée, gel hydroalcoolique et aération régulière, suivant les consignes de la préfecture.