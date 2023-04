Il y a 10 ans, les Alsaciens disaient non au Conseil unique d'Alsace

C'était il y a 10 ans, le 7 avril 2013 : les Alsaciens disaient non par référendum au Conseil unique d'Alsace, ce projet de fusion des départements Haut-Rhin et Bas-Rhin avec la région Alsace pour créer une nouvelle collectivité inédite en France.

Les Alsaciens ont voté oui à près de 58% mais ils n'étaient pas assez nombreux. Il fallait 25% des électeurs inscrits. Cet échec a été un camouflet pour les défenseurs du projet. Le président de la région Alsace de l'époque Philippe Richert évoque un immense gâchis "on aurait pu avoir entre nos mains la capacité de faire quelque chose de fort de puissant, ce conseil unique nous aurait mis avec un statut particulier qui de fait aurait évité toutes les évolutions par la suite, ça a été gâché".

Vers une nouvelle version avec la Collectivité européenne d'Alsace ?

Ce rejet a été d'autant plus difficile à accepter par les politiques alsaciens qu'à peine un an plus tard en 2014, le gouvernement présentait sa réforme des régions. L'Alsace rejoignait la Lorraine et la Champagne Ardenne pour former ce qui allait devenir le Grand Est. "Si à l'époque on avait imaginé cela, l'issue du référendum aurait sans doute été différente", estime Frédéric Bierry, le président de la Collectivité européenne d'Alsace "Mais on en a tiré les leçons. La Collectivité européenne d'Alsace s'organise en sept territoires pour tenir compte de la réalité du terrain. Les choses se construisent plutôt positivement dans la perspective du retour d'une région Alsace. Moi je suis confiant surtout avec une loi de décentralisation annoncée pour l'année prochaine."