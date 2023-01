Il y a 40 ans, la dissolution du FLNC

Le 5 janvier 1983, sur TF1 la nouvelle tombe au journal de 13 heures, la dissolution intervient alors que les discussions entre le clandestins patinent, le statut particulier accordé par les socialistes ne suffit pas à mettre un terme au conflit. Très vite les relations entre Paris et la Corse se sont à nouveau tendues. La trêve est rompue le 21 février 1982, avec 26 attentats en une seule nuit sur l'ile et le continent, plus tard un légionnaire est abattu à Bastia, et le docteur Lafay, d'origine continentale, assassiné pour avoir refusé de payer ce que les clandestins appelaient à l'époque l'impôt révolutionnaire. Les nuits bleues se succèdent dans l'île et le FLNC frappe aussi sur le continent. Le 5 janvier, c'est Gaston Defferre le ministre de l'Intérieur qui annonce la dissolution.

Une annonce très diversement perçue à l'époque

Fondamentalement, les ex-membres du FLNC ne cachent pas qu'à l'époque la dissolution du mouvement n'a strictement rien changé tant dans leurs revendications, la reconnaissance du peuple corse et l'autodétermination, que dans les moyens à employer pour y parvenir. Les discussions auront bien lieu entre les deux camps, avec plus ou moins de succès et de façon parfois très obscure.

40 ans après on retiendra de cette dissolution du FLNC un geste sans doute plus politique du gouvernement de l'époque face à l'opinion publique confrontée à la montée de la violence clandestine.

« La violence politique, une erreur stratégique » Léo Battesti, ancien membre du FLNC

Ce jeudi, Léo Battesti, ancien membre de la première heure du FLNC était l’invité de la rédaction de RCFM pour évoquer cette dissolution de l’organisation clandestine le 5 janvier 1983 mais aussi la résurgence actuelle de la violence et des attentats dans l’île. L’ancien militant, désormais membre du collectif anti mafia « A maffia nò, a vita iè » a notamment appelé la jeunesse à se détourner de la violence politique. « Très inquiet », Léo Battesti, a dénoncé les pressions mafieuses sur la classe politique insulaire.