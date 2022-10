Il y a 50 ans, Jean-Marie Le Pen fondait le FN : "Les 89 députés du RN lui sont redevables"

Bernard Chauvet, âgé aujourd'hui de 86 ans, a longtemps incarné le Front National à Montargis. Ancien conseiller municipal, ancien conseiller régional, il a milité pendant 30 ans au sein du FN, et a même occupé le poste de délégué départemental du parti de 2009 à 2014 : il part fâché, en raison du profil de son successeur, pas assez militant à son goût (Charles de Gevigney, qui abandonnera ses fonctions 3 ans plus tard). Bernard Chauvet n'a cependant jamais totalement rompu le fil avec sa famille politique, puisqu'il est resté copropriétaire de la permanence occupée à Montargis par le FN puis le RN de 1992 à 2022 (le local vient d'être mis en vente).

Nous l'avons rencontré, alors que le Rassemblement National s'apprête à fêter discrètement les 50 ans d'existence du mouvement : le FN a en effet été créé le 5 octobre 1972, sous la houlette de Jean-Marie Le Pen (et d'autres figures de l'extrême-droite française, dont Pierre Bousquet, ancien volontaire dans la Waffen-SS et le Milicien François Brigneau), avant de prendre le nom de RN en 2018. Ce jeudi, dans le cadre de cet anniversaire, un colloque sera ainsi organisé par le RN à l'Assemblée Nationale, colloque intitulé "De l'espoir au pouvoir", mais auquel n'est pas convié Jean-Marie Le Pen, ce que regrette profondément Bernard Chauvet. Entretien.

Quel regard portez-vous sur cet anniversaire des 50 ans du Rassemblement National ?

Je considère que c'est aussi en quelque sorte mon anniversaire, je revendique une petite part du gâteau ! Parce que j'ai participé au développement du mouvement pendant 30 ans, j'ai mené 21 campagnes électorales, parcouru des centaines de milliers de kilomètres, participé à plus de 300 meetings... Je fais partie de ceux qui ont mené ce combat, tout le monde ne peut pas le dire ! Et bien sûr, je regrette que Jean-Marie Le Pen ne soit pas associé à cet anniversaire, parce que c'est quand même le fondateur : il aurait dû être la vedette. Mais ils ont fait un autre choix pour fêter cet anniversaire.

Pourquoi selon vous ? Parce que Jean-Marie Le Pen dérange certains aujourd'hui au RN ?

C'est de la politique... Je ne vous donnerai pas la satisfaction de porter des critiques envers ma famille, parce que je suis toujours de la même famille, la famille nationaliste : je défends la patrie, les responsables du RN aussi défendent la patrie. Marine Le Pen a apporté des aménagements, de nouvelles méthodes ; il y a des éléments qui ne me conviennent pas chez elle, mais cela reste ma famille politique.

Pour vous, il y a donc une continuité d'un point de vue non seulement historique mais aussi politique ?

Quand Jean-Marie Le Pen a fondé le mouvement, il a lancé les slogans dénonçant les maux de notre société : chômage, insécurité, immigration, fiscalité. Ces slogans sont toujours valables, et il semblerait que le peuple en ait progressivement pris conscience. Jean-Marie Le Pen a été visionnaire, mais il a eu le tort d'avoir raison trop tôt ! La jeune génération qui incarne le RN aujourd'hui a adopté et adapté ses idées.

Bernard Chauvet, fermant définitivement la porte de ce qui fut pendant 30 ans la permanence du RN, rue Hoche à Montargis. © Radio France - François Guéroult

La différence, c'est que parmi cette jeune génération, certains ont été élus députés en juin dernier, y compris dans le Loiret avec Thomas Ménagé et Mathilde Paris : vous, vous êtes présenté à 4 reprises aux législatives dans le Loiret et vous n'avez jamais gagné...

Je vais vous dire : à l'époque, je me présentais et on se présentait pour valoriser le mouvement, pour valoriser le Front National. C'est simple, on peut dire qu'on a labouré la terre pour les nouvelles générations du RN. Sans oublier que quand on militait à notre époque, il n'y avait ni Internet ni réseaux sociaux pour faciliter la tâche. Nous, on collait les affiches, on tractait, on faisait les sorties d'usine... C'était un gros travail.

Donc Thomas Ménagé et Mathilde Paris vous sont redevables aujourd'hui ?

Ah mais je considère que les 89 députés du Rassemblement National sont redevables envers Jean-Marie Le Pen ! Oui, ils lui sont redevables ! C'est lui qui a créé les éléments qui ont favorisé leur victoire. Ils lui sont redevables, ainsi qu'à tous ceux qui ont porté le mouvement. C'est pour ça que je disais que je revendique aujourd'hui ma part du gâteau. Il faut être reconnaissant envers les militants d'hier.

Sans ce travail que vous et d'autres ont pu faire, le RN n'en serait pas là aujourd'hui ?

Evidemment ! Celui qui conteste ça, eh bien ! il faut me le présenter. Oui, il faut me le présenter...