"Il y a besoin de créer des brigades de gendarmeries en Dordogne" pour le député Jean-Pierre Cubertafon

Jean-Pierre Cubertafon, député Modem et désormais candidat à l'élection sénatoriale

Jean-Pierre Cubertafon s'est exprimé, ce lundi 5 septembre sur France Bleu Périgord, sur sa "nouvelle vie" de seul député de la majorité en Dordogne. Avant les élections législatives de juin dernier, ils étaient quatre, il est désormais accompagné de deux élus NUPES et un Rassemblement National.

Le député du Nontronnais se dit toutefois prêt à collaborer. "Nous devions nous rencontrer à l'assemblée nationale mais madame Martin (élue NUPES dans la 1ère circonscription, NDLR) a refusé de se faire photographier avec moi, donc pour l'instant les relations n'existent pas. Mais je souhaite à l'avenir pouvoir travailler sur des dossiers communs de la Dordogne."

Le député de Dordogne a été élu vice-président de la commission défense et des forces armées et rapporteur du budget de la gendarmerie. Dans ce budget, la création de 200 gendarmeries est prévue. "Je crois qu'il y a besoin de réorganiser certains secteurs en Dordogne et peut-être d'ouvrir ou de créer certaines brigades."

