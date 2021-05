Il y a trente ans, Edith Cresson, maire de Châtellerault, devenait Premier ministre

Le 15 mai 1991, Edith Cresson est maire de Châtellerault dans la Vienne lorsqu'elle apprend qu'elle est nommée à Matignon. L'élue de la Vienne devient alors la première femme Premier ministre de la France. On est sous l'ère socialiste de François Mitterrand. Et beaucoup, dans la deuxième commune de la Vienne, se souviennent encore de ce jour.

Dans son article de ce samedi matin, La Nouvelle République-Centre Presse raconte que, localement, à la mairie de Châtellerault, c'était l’euphorie. Le champagne était de sortie. Le journaliste fait notamment parler des témoins de l'époque, comme confirme Katherine Weinland, alors adjointe municipale à l’éducation et toujours proche d’Édith Cresson

"Il y avait beaucoup de joie. Tout de suite, on a vu défiler une horde de journalistes. Je me rappelle qu’on a vu arriver aussi la police, les CRS, les services de sécurité."

Aujourd'hui, retirée de la vie politique active, Edith Cresson partage sa vie entre son domicile parisien et sa maison dans le Châtelleraudais. A 87 ans, elle s'occupe essentiellement de l'Ecole de la deuxième chance, une institution qu'elle a fondée en 2004 à Châtellerault, justement et qui depuis a fait des émules un peu partout dans l'hexagone.

Sexisme en politique : "Peu de choses en changé"

Vendredi 14 mai, en prévision de cette journée anniversaire, elle a rencontré Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté et ancienne secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Ensemble, elles ont notamment évoqué la place de la femme en politique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur France Bleu Poitou, Edith Cresson estime qu'en trente ans, peu de choses ont changé.

"Il y a toujours beaucoup de sexisme en politique française."

Au point que le président de l'assemblée Nationale a décidé de réduire de moitié les indemnités des députés qui insultent les femmes. "C'est bien, mais peut mieux faire", estime l'ancien Premier ministre.

Roucas et sa bande me représentaient en "panthère débile"

En 2006, à l'occasion de la sortie du livre Histoires françaises, Frédérique Gissot, de France Bleu Poitou, a passé un moment avec Edith Cresson. Elle racontait alors :

"Pour Roucas et ses amis, j'étais présentée comme une panthère à moitié débile prosternée aux pieds de Mitterrand avec un vocabulaire insoutenable."

Elle ajoute cette autre anecdote. "On m'avait dit la Bourse va s'effondrer car une femme à Matignon, c'est insupportable".

Pour retrouver l'interview d'Edith Cresson par Frédérique Gissot, c'est ci-dessous.