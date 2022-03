"Il y a un formidable élan de solidarité dans le Territoire de Belfort", dit le nouveau préfet Raphaël Sodini

Le nouveau préfet du Territoire de Belfort a pris ses fonctions. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard. Une arrivée dans un contexte européen très tendu, marquée par la guerre en Ukraine et l'arrivée de nombreux réfugiés.

L'accueil des réfugiés ukrainiens et les conséquences économiques de la guerre pour nos entreprises : c'était l'objet de l'interview sur France Bleu Belfort Montbéliard du nouveau préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, qui a pris la suite de Jean-Marie Girier. Le nouveau préfet connait bien la question de l'accueil des réfugiés, il a été conseiller chargé de l'immigration et de l'asile au cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, mais aussi de Bernard Cazeneuve. Interview.

Combien de réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés chez nous dans le Territoire de Belfort?

C'est difficile à dire. On vit une crise absolument majeure en Ukraine, qui a déjà provoqué l'exil de 1,5 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine, essentiellement des femmes et des enfants, puisque vous savez que les hommes restent en Ukraine pour essayer de combattre vaillamment contre l'agression russe. Et parce que la France a été relativement peu concernée par l'immigration ukrainienne, on pense que la France sera moins concernée que d'autres Etats européens par l'accueil des réfugiés ukrainiens. Toutefois, étant donné la vigueur de ce flux migratoire, étant donné le besoin de protection de ces personnes, on ne peut absolument pas exclure que plusieurs milliers de personnes sur l'ensemble du territoire national rejoindront sans aucun doute la France.

Comment ça se passe si on souhaite accueillir des réfugiés chez soi ?

S'il y a un constat à faire depuis que je suis arrivé sur le Territoire de Belfort hier, c'est qu'il y a un formidable élan de solidarité dans ce territoire. On voit des femmes et des hommes qui se mobilisent pour faire des dons. Et puis, l'accueil des réfugiés à domicile est légal. C'est tout à fait possible. Ce que l'on souhaite, c'est que ce soit organisé par une association. C'est ce que nous demande le gouvernement, donc on va y travailler. Pour l'instant, on est encore au stade de pourparlers avec des associations pour essayer de trouver le meilleur système possible. Ce sur quoi je veux quand même mettre en garde, c'est qu'on va accueillir des réfugiés ukrainiens, sans doute pour une durée relativement longue. C'est quand même bien d'avoir le relais professionnel. Et nous, ce qu'on va aussi chercher, c'est des logements vacants, notamment dans le parc social et l'appui d'associations professionnelles pour relayer ces bonnes volontés d'habitants qui sont très honorables, très généreuses et qui me paraissent tout à fait louables.

Il y a aussi la détresse psychologique des réfugiés. Vous allez rencontrer des associations à ce sujet ?

Absolument. Vendredi, mon secrétaire général rencontrait les associations et c'est vrai que quand on mesure que ce sont des personnes qui ont fui la guerre, qui ont fui les bombardements, qui ont parfois été meurtris dans leur chair ou qui ont eu des proches qui sont restés au front, il faut mesurer la détresse psychologique de ces personnes.

Cette guerre en Ukraine va avoir des conséquences sans doute pour nos entreprises comme Alstom et General Electric. Elles ont des contrats en cours avec la Russie et l'Ukraine. Est ce que c'est une source d'inquiétude pour vous aussi?

Cette guerre aura des répercussions économiques sur l'ensemble du territoire national. Et sur les répercussions pour le territoire belfortain, c'est bien trop tôt pour le dire à ce jour. On a des inquiétudes et une vigilance particulière au regard notamment d'Alstom et de GE, mais c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour le dire. Mon rôle, ce sera d'être au contact des grandes entreprises du territoire pour, d'une part, être à l'écoute de leurs difficultés et puis de les relayer auprès de nos décideurs politiques pour que l'Etat puisse accompagner ses citoyens.

Est-ce que le rachat de la branche nucléaire de GE par EDF pourrait être remis en cause?

Absolument pas. Le président a tracé une ligne claire pour les 30 ans à venir du nucléaire à la fois sur le développement industriel qui fait partie de son engagement, et pour la transition énergétique dont notre pays a besoin pour arriver à une économie décarbonée à l'horizon 2050. Et il l'a fait depuis Belfort pour marquer à quel point ce territoire était au cœur de sa stratégie. La guerre ne remet pas en cause la parole présidentielle.