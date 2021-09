"Il y aura quoi qu'il arrive un candidat écolo à la Présidentielle" assure Éric Piolle, candidat à la primaire

À Nantes pour la réunion annuelle de France urbaine, Éric Piolle, le maire de Grenoble et candidat à la primaire écologiste était l'invité de France Bleu Loire Océan ce vendredi matin. Il assure qu'il y aura "quoi qu'il arrive un candidat écologiste à la Présidentielle", pas question pour lui d'imaginer se rallier derrière un autre candidat de la gauche.

Une rallonge de 400 millions pour les transports publics ? C'est toujours ça de pris.

Avant de parler de la Présidentielle, d'abord ce que devrait annoncer le Premier ministre, Jean Castex, en clôture de la réunion de France urbaine : une rallonge de 400 millions d'euros pour les transports publics. "C'est toujours ça de pris", réagit Éric Piolle. Sachant, par exemple, un kilomètre de tramway coûte 20 millions d'euros. "Donc effectivement, ça fait 20 kilomètres de tramway à l'échelle de la France. Dit comme ça, ça fait pas grand chose. Mais vu le reste du plan de relance, c'est toujours ça de pris mais, évidemment, ça marque bien qu'il faut changer d'échelle, de stratégie et vraiment de posture face au changement climatique, face aux besoins quotidiens des habitants."

Vous êtes à Nantes dans la ville de Johanna Rolland. Vous êtes écologiste, elle est socialiste, mais vous auriez bien aimé l'avoir à vos côtés pour la Présidentielle. "Je l'aurai peut-être à mes côtés !"

Des propositions pour changer la vie quotidienne et redonner confiance pour affronter le défi climatique

Pour l'instant, ça semble raté. Elle est aux côtés d'Anne Hidalgo, la maire PS de Paris qui, dimanche, devrait annoncer qu'elle est candidate. "On va faire étape par étape. Effectivement, on se connait bien avec Johanna Rolland. À Grenoble, comme à Nantes, comme dans le Morbihan, comme dans l'Aude, dans les villes, dans les villages, j'ai vu que les habitants partagent un grand nombre de mêmes peurs et partagent un même nombre surtout d'aspirations. Et c'est là-dessus que je travaille : un certain nombre de propositions concrètes qui changent la vie quotidienne parce que c'est ça qui va nous redonner confiance, dans notre capacité à affronter le défi climatique et la justice sociale, les deux grands enjeux que nous avons devant nous."

Rassembler des déçu du Macronisme aux Mélenchonistes

Avec donc toujours l'espoir d'une alliance de la gauche et des écologistes comme c'est le cas à Nantes et aussi chez vous à Grenoble. "Oui, je continue à travailler pour fédérer l'ensemble de cet arc humaniste. Y compris avec ceux qui avaient cru dans la nouveauté d'Emmanuel Macron et qui ont rompu avec le Macronisme face à l'inaction climatique et la dérive sur les valeurs. Et jusqu'à ceux qui se sont engagés avec sincérité derrière Jean-Luc Mélenchon en 2017. Avec aussi la société civile et le monde syndical. Nous avons besoin de ça pour transformer le pays. Il faut changer de Président mais aussi d'époque."

Les écologistes ont un espace de victoire à la Présidentielle

Johanna Rolland était à votre place lundi matin. Elle nous disait que ce qui comptait pour elle, c'était le projet et qu'elle n'était pas fermée à un ralliement derrière un candidat écologiste. Et vous ? Vous pourriez soutenir un autre candidat de gauche pour la présidentielle ? "Je pense que, sur les dernières années, les évolutions du climat et des enjeux des questions sociales montrent que c'est autour de l'écologie politique que se rassemble aujourd'hui cet arc humaniste que je porte et que j'ai construit à Grenoble. C'est ça que je porte dans cette campagne présidentielle pour aller au bout en avril prochain. Gagner ! Nous avons vraiment un espace de victoire même si, aujourd'hui, tout le monde semble un peu les bras ballants."

Un candidat écologiste quoi qu'il arrive

Donc un candidat écologiste quoi qu'il arrive ? "Un candidat écologiste quoi qu'il arrive en avril prochain".

Mais quel candidat écologiste ? Il y a cinq candidats à la primaire pour laquelle tous les plus de 16 ans peuvent voter. Actuellement, environ 75.000 personnes sont inscrites pour voter à cette primaire. Est-ce que c'est assez pour assoir la légitimité d'un candidat à la Présidentielle ? "Oui, tout à fait."

Désigner la "meilleur candidature" pour les écologistes

Même s'il y près de 48 millions d'inscrits sur les listes électorales ? "Notre objectif n'est pas une primaire comme les Républicains où on va chercher quatre millions d'électeurs ou la moitié des votant à la Présidentielle. Notre objectif est de désigner la meilleure candidature pour les écologistes pour dépasser le socle qui est déjà et fédérer l'arc humaniste et aller gagner en avril prochain. Ce processus de désignation, il est clair et notre formation politique est la seule à proposer cela. Cette primaire, c'est aussi l'occasion de se réapproprier le débat public sur les grands enjeux de notre société aujourd'hui et de la façon dont elle regarde l'avenir".