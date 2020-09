Il y aura une liste LREM pour les régionales dans les Hauts-de-France

La course pour les régionales, en mars, est lancée dans les Hauts-de-France. Et après avoir débattu et hésité pendant plusieurs mois, les Marcheurs décident de conduire une liste face au président sortant Xavier Bertrand. Parmi les noms qui circulent, celui de la ministre Barbara Pompili.