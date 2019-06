Ile-de-France : 16 élus de droite et du centre appellent à soutenir Emmanuel Macron dans une tribune

72 maires et élus locaux de droite et du centre ont officialisé leur soutien à Emmanuel Macron, deux semaines après la défaite de la droite aux européennes. Tous ont signé une tribune dans le JDD et appellent à soutenir le chef de l'Etat. Parmi les signataires, des élus de l'Ile-de-France.