Ile-de-France : Gérald Darmanin annonce 600 policiers et gendarmes supplémentaires en 2022

"Il n'y a pas de quartiers perdus pour la République", assure Gérald Darmanin. En déplacement dans un commissariat d'Argenteuil, le ministre de l'Intérieur annonce que 600 policiers et gendarmes supplémentaires seront déployés en Ile-de-France au premier semestre 2022.

80% de saisies de cocaïne en plus

Gérald Darmanin a aussi profité de sa visite pour vanter le bilan en matière de saisies de drogue : "On a augmenté de plus de 20% les saisies de cannabis. 14 tonnes de plus en IDF par rapport à l'année dernière, c'est inédit. 80% de plus de saisies de cocaïne, 7 tonnes depuis le premier janvier, c'est vraiment des chiffres très impressionnants". Le ministre a également mentionné "plus de 9000 trafiquants qui ont été arrêtés depuis le premier janvier en Ile-de-France."