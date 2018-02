Île-de-France, France

Une "journée sans département" : c'est la réponse des élus des sept départements d'Ile-de-France qui protestent contre une éventuelle disparition des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) prévue dans le projet "Grand Paris" qu'Emmanuel Macron doit bientôt dévoiler. Les élus ont décidé d'alerter la population et les acteurs locaux.

Fermeture des services départementaux le 7 février

Ce mercredi 7 février presque tous les services départementaux seront fermés. Le président socialiste de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a envoyé un courrier aux usagers des services départementaux pour expliquer cette action. Il indique que cette "mesure inédite et exceptionnelle vise à alerter le gouvernement et à sensibiliser les usagers qui ne sont malheureusement pas placés au cœur de ces débats essentiels pour la démocratie locale".

La suppression des départements : une mauvaise idée selon des élus

Stéphane Troussel rappelle que le nouveau chantier de réforme territoriale a relancé l'idée de supprimer la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Il affirme que cela aura "des conséquences très concrètes sur les services publics que rendent chaque jour les 8.300 agents départementaux dans les crèches, les collèges, les PMI, sur les routes, dans les parcs, dans les services sociaux et donc sur votre quotidien".

Les départements "ont une assise locale réelle et efficace, connue et reconnue des habitants", estime Christian Favier, le président communiste du Val-de-Marne. "Pourquoi disloquer ce qui fonctionne plutôt bien et qui ne demande qu'à être développé", a lancé l'élu lors de ses vœux à la presse fin janvier 2018.

Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, a de son côté vertement critiqué mercredi dernier, devant 500 élus franciliens réunis à Boulogne-Billancourt, la "volonté" du gouvernement "de reprendre sous tutelle les collectivités locales".

Une opération peu défendable pour certains élus

Les élus du groupe centriste à la région ont indiqué mardi dans un communiqué qu'ils trouvaient l'opération "peu défendable" de la part "d'institutions publiques offrant un service public d'intérêt général". Pour Bruno Millienne, également député MoDem des Yvelines, "l'initiative d'une telle action est incompréhensible dans la mesure où il n'y a eu aucune annonce officielle sur la réforme institutionnelle du Grand Paris. _On crie avant d'avoir mal_. Il s'agit en l'espèce d'une action qui n'aura pour seul effet concret que de pénaliser des milliers de Franciliens l'espace d'une journée".

Rassemblements dans les départements

Des rassemblements ouverts à tous devraient avoir lieu mercredi matin devant les préfectures du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis.

Les élus et les agents départementaux sont, eux, appelés à se rassembler devant les hôtels de département ou les préfectures dans les Hauts-de-Seine, en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise et en Essonne.

Quelles sont les compétences des collectivités ?