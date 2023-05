Île-de-France: la gauche pourrait perdre deux groupes au Conseil régional et dénonce "une dérive autoritaire"

La Présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse et sa majorité (les groupes UDI et “Île-de-France rassemblée”) ont proposé une modification au règlement intérieur pour abaisser le seuil nécessaire pour constituer un groupe politique de sept à dix élu.e.s. Cet amendement entraînerait la chute du groupe La France Insoumise et Apparentés (huit membres) et du groupe la Gauche Communiste Ecologiste et Citoyenne (sept membres).

Il s’agit d’une “procédure-bâillon qui vise à affaiblir la gauche " a déclaré Céline Malaisé, la présidente du groupe Gauche Communiste Ecologiste et Citoyenne (GCEC), ce lundi matin lors d'une conférence de presse.

Une réduction du temps de parole

Cette suppression engendrerait aussi une réduction du temps de parole pour la gauche alors qu’il avait déjà été réduit de 40% auparavant selon les élus de gauche. Les groupes UDI (L'Union des démocrates et indépendants) et “Île-de-France rassemblée” ont justifié cette réduction par des séances trop longues et fatigantes au sein de l'hémicycle.

"Ils [les groupes de droite] aimeraient qu’on ait qu’une seule parole", constate Ghislaine Senée, la présidente du Pôle Ecologiste au Conseil régional d’Île-de-France. Il est question de “défendre la démocratie en France aujourd’hui” proteste l'élue. “Il faut qu’on arrête cette dérive autoritaire” dénonce-t-elle.

“La situation est grave, ce n’est pas simplement une modification technique” indique Vianney Orjebin, président du groupe régional LFI-A. Par ailleurs, cette suppression provoquerait un licenciement des collaborateurs des partis évincés.

Cette modification du règlement intérieur sera examinée le 25 mai prochain avant d'être soumise au vote le 31 mai.