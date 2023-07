Île-de-France : le plan "anti-ghetto" de Valérie Pécresse divise l'opposition

À quoi va ressembler la région Île-de-France en 2040 ? Les 209 élus du Conseil régional sont réunis en séance plénière au siège de la Région à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, ce mercredi 11 janvier. Ils se penchent sur l’avenir de nos huit départements. Au menu des débats : les orientations du plan d’aménagement du territoire, aussi appelé SDRIF, Schéma directeur de la région Île-de-France. Il doit encadrer le développement de la région jusqu’en 2040 et va s’imposer aux élus dans leurs plans d’urbanisme.

L’hémicycle doit le valider une première fois mercredi. Le SDRIF fera ensuite faire l'objet d'une enquête publique, l'État ayant un droit de regard, avant d'être adopté dans sa version définitive courant 2024. La préfecture de région a déjà émis quelques réserves, notamment au sujet de la clause "anti-ghetto" voulue par Valérie Pécresse, la présidente de Région.

Elle vise à freiner la construction de logements sociaux dans les communes qui en comptent déjà au moins 30%. Valérie Pécresse entend ainsi "éviter de créer des zones de paupérisation". Mais selon la préfecture, une telle mesure réduirait en moyenne de 21 % la production de logements sociaux par rapport à ces dernières années. Au sein du Conseil régional, la clause fait débat et cristallise les oppositions.

La crise du logement aggravée ?

En début de séance, Valérie Pécresse prend la parole et assume la mise en place d'un plafond "anti-ghetto". Il permettrait, selon elle, d’éviter la concentration de logements sociaux dans les mêmes zones. "Il faut de la mixité sociale, aujourd'hui, les quartiers comportent trop de logements sociaux", insiste d'emblée la présidente de Région.

"L'État et l'opposition de gauche veulent me faire reculer sur ce sujet, poursuit Valérie Pécresse. J'assume d'avoir inscrit un plafond anti-ghetto dans notre schéma, d'autant plus après les événements de ces dernières semaines. Ce plafond doit changer le visage de nos villes".

Des propos loin de convaincre l'opposition de gauche, qui dénonce une mesure antisociale. "Vous ne proposez, ni plus ni moins, d'aggraver la crise du logement avec un dispositif visant à empêcher la construction d'un logement social sur cinq, rétorque Céline Malaise, présidente du groupe communiste, écologiste et citoyenne. Vous proposez de renforcer les inégalités sociales et spatiales".

L'élue de gauche pointe du doigt le risque pour les Franciliens : "c'est une honte et un danger pour notre région, les inégalités sont béantes et croissantes. N'avez vous rien compris de ce que nous avons vécu ?", interroge Céline Malaise. L'opposition communiste réclame le retrait du projet et affirme qu’elle va contester cette clause "anti-ghetto" devant la justice. La prochaine séance plénière du Conseil régional est prévue le 20 septembre 2023.