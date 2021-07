Ile-de-France : les points forts du projet de Valérie Pécresse réélue présidente du conseil régional

Valérie Pécresse a retrouvé son fauteuil de présidente de la région Ile-de-France ce vendredi matin. Elle a été réélue sans surprise et haut la main avec 125 voix. Elle a dit vouloir "rassembler la région autour d'un grand dessein : celui de faire de notre région l'une des plus entreprenantes et des plus belles à vivre de France, voire même d'Europe".

Les points forts de son nouveau projet

Valérie Pécresse a égrainé une série de mesures et d'initiatives qu'elle compte prendre au cours de son mandat. D'ici la fin de l'été, elle veut faire voter et commencer à appliquer 80% de ses engagements.

Dans le cadre du plan de relance, elle va investir 13 milliards d'euros d'ici 2022 en faveur des transports, de la santé, de la transition écologique, de l'emploi et des jeunes.

Les transports

Valérie Pécresse veut appliquer le principe du "Tout à 20 minutes" : soins, écoles, commerces, équipements sportifs et culturels.

"Notre objectif, c'est de doubler l'offre de transports en commun et bientôt nous célèbrerons l'ouverture du Grand Paris Express et du RER Vélo. En 12 ans, nous aurons alors bâti la plus belle infrastructure de transports d'Europe", dit-elle.

Elle a indiqué qu'elle allait demander un référendum sur l'avenir du périphérique parisien.

Elle veut donner une "priorité absolue au RER" et elle rappelle qu'elle demande le report de deux ans du CDG Express. Elle veut doubler le nombre de kilomètres de métro et de tram.

Elle veut faire de l'Ile-de-France la première région du vélo.

Elle annonce un Chèque écologie de 1500 euros pour les PME pour encourager les pratiques vertueuses.

Redynamiser la région

Valérie Pécresse veut accélérer le "rééquilibrage des investissements vers la grande couronne et la révolution des transports pour réveiller les villes moyennes et les villages que l'on disait endormis".

Elle veut soutenir les entreprises qui travaillent, investissent et recrutent "chez nous".

Elle va effacer la dette COVID pour 7.000 entreprises qui ont été aidées par le Fond résilience et veut créer un Fond d'investissement pour épauler celles qui ont besoin de fonds propres.

Elle veut créer aussi l'agence "Cap rural" qui accompagnera les petites communes dans le montage de leurs projets.

L'écologie

Elle veut allier croissance et écologie. Elle assure qu'un euro sur deux continuera à être consacré à l'environnement soit 10 milliards d'euros sur 5 ans.

La sécurité "priorité absolue"

Valérie Pécresse a redit son souhait de voir la police municipale armée.

Deux Centres de supervision, pour la vidéo protection dans les transports et les lycées, vont être ouverts.

Elle veut doubler les Brigades régionales de sécurité "qui agissent dans les lycées qui les appellent à la rescousse".

Pour répondre à la lenteur de l'application d'une peine de travaux d'intérêt général, elle annonce la création d'une Agence régionale des travaux d'intérêt général. Cette agence, dit-elle, réunira les collectivités locales et touts les organisations qui peuvent proposer des TIGE aux jeunes primodélinquants. Son principe, dit-elle : "Tu casses, tu répares et vite "

Pour les jeunes

Valérie Pécresse veut diviser par trois le prix des repas pour les lycéens défavorisés.

Elle va installer l'Agence de la promesse républicaine qui viendra en appui des décrocheurs scolaires, des jeunes en recherche d'orientation et des exclus des circuits de l'emploi.

Elle veut proposer des classes d'enseignement supérieur dans chaque lycée rural.

Elle va créer le Revenu jeunes actifs de 4.000 euros pour ceux qui s'engagent à se former aux métiers qui recrutent et la Banque des jeunes

Elle veut enfin créer la première Mutuelle régionale de santé afin de réduire le tarif des mutuelles jusqu'à 30%.