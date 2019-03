Ile-de-France : un maire sur cinq est une femme

Dans les conseils municipaux, plus on s'éloigne de la fonction de maire, plus les femmes sont présentes

Île-de-France, France

L'Insee s'est penché sur la parité dans les conseils municipaux d'Ile-de-France dans une étude publiée ce jeudi. Dans notre région, un maire sur 5 est une femme. C'est légèrement plus que la moyenne nationale.

Même situation dans les conseils municipaux d'Ile-de-France, il y a 45% de femmes contre 40% à l'échelle de la France. Cette situation s'explique notamment par le fait qu'il y a deux fois plus de communes de 1.000 ou plus dans notre région que dans le reste du pays. Seuls ces communes ont obligation de respecter la loi sur la parité datant de 2013.

Plus on s'éloigne de la fonction de maires, plus les femmes sont nombreuses. 20% de femmes au poste de maire, elles sont un tiers des premiers adjoints et quasiment la moitié des conseillers municipaux.

Les femmes élues sont plus jeunes

En moyenne, plus les élus sont jeunes, plus il y a de chance de voir des femmes. Dans la tranche 40-50 ans, on compte 51,5% de femmes. A l'inverse : chez les élus de plus de 70 ans, on retrouve 65% d'hommes.

Être maire "c'est le plus beau des mandats" explique Sylvine Thomassin, la maire socialiste de Bondy sur l'antenne de France Bleu Paris.

"Un homme qui s'engage en politique, il a sa femme à ses côtés qui assure à la maison et auprès des enfants, et tout est naturel. Une femme en politique, si elle n'a pas un homme très présent, complètement engagé, qui partage son choix de vie, ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est plus difficile d'être une femme en politique." - Sylvine Thomassin, maire PS de Bondy

Elle vient de publier "Le Cœur à l'ouvrage", un livre sur son engagement politique et sa vie de mère.