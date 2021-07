Ile-de-France : Valérie Pécresse réélue présidente du conseil régional

Pas de changement à la tête de l'Ile-de-France. Valérie Pécresse conserve son fauteuil de présidente de la région. Elle a été réélue ce vendredi matin.

La séance d'installation du nouveau conseil régional d'Île-de-France a commencé à 10h00 dans l'hémicycle Simone Veil à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

Babette de Rozières présidait la séance. Il y avait deux candidats pour la présidence de la Région : Valérie Pécresse et Paul Vannier (France Insoumise).

Valérie Pécresse, sans surprise, l'emporte haut la main.

Le conseil régional d'Ile-de-France vote pour élire son président © Radio France - Hajéra Mohammad

La première prise de parole de Valérie Pécresse

"Je serai dans l'action pour tous" a déclaré la présidente de la région. Elle a affirmé vouloir faire de l'Île-de-France "la région la plus belle et la plus entreprenante d'Europe".

Elle a annoncé un investissement de 13 milliards d'euros. Elle veut doubler l'offre de transports en commun.