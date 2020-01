Ille-et-Vilaine : le député Thierry Benoit s'attaque à la rémunération des hauts fonctionnaires

Ille-et-Vilaine, France

Le député d'Ille et Vilaine Thierry Benoit va entrer à l'Elysée ! Ce mardi 7 janvier, l'élu du pays de Fougères a rendez-vous avec une conseillère d'Emmanuel Macron pour présenter sa proposition de loi déposée en avril dernier. A travers ce texte, signé par 160 députés issus de différents groupes politiques de droite et de gauche, Thierry Benoit propose de mettre fin au cumul rémunération-retraites de certains hauts fonctionnaires et anciens ministres.

Le haut de la pyramide sociale doit montrer l'exemple

"Il y a des gens qui ont 65 ou 70 ans voire plus et qui peuvent cumuler de 15.000 à 40.000 euros. J'ai du mal à le comprendre et j'ai du mal à l'expliquer aux retraités de ma circonscription qui ont 700 ou 1.000 euros ou aux salariés qui ont 1.200 euros. Ces gens ne comprennent pas qu'on leur demande de travailler plus longtemps et de faire des efforts pour l'équilibre financier du dispositif," confie le député favorable à la fin des régimes spéciaux et à l'instauration d'une régime universel par points. "Le haut de la pyramide sociale doit montrer l'exemple."

Avec cette proposition de loi, le député UDI propose aussi de plafonner la rémunération des hauts fonctionnaires à celle du Président de la République. "Quelqu'un qui préside la commission nationale du débat public doit-il avoir une rémunération supérieure à celle du Chef de l'Etat ? Je ne le crois pas, il ne s'agit pas des mêmes responsabilités."

La proposition de loi pourrait être discutée à l'Assemblée Nationale dès le 30 janvier.

