Ille-et-Vilaine : les agriculteurs interpellent les maires avant les municipales

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et les Jeunes agriculteurs ont édité un document pour interpeller les futurs élus des communes. Ils veulent recréer du dialogue dans les campagnes entre les maires et les agriculteurs.

Chrisitna Mochet (FDSEA), Jimmy Guérin (JA) et Cédric Henry (FDSEA).

Ille-et-Vilaine, France

À l'approche des élections municipales la FDSEA et les JA dévoilent un tract visant à favoriser le dialogue entre agriculteurs et les futurs élus. Le document énumère 12 points. Ces derniers mois, les débats autour des pesticides, les actions menées contre l'agriculture intensive ont entaché l'image des agriculteurs et créé des crispations. Le dialogue est de moins en moins évident.

"Les agriculteurs se sont petit à petit éloignés des bourgs et des incompréhensions ont vu le jour," admet Cédric Henry, président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine. "Il y a pourtant plusieurs sujets sur lesquels il est important de consulter les agriculteurs : l'entretien et l'aménagement des voies, la préservation du foncier agricole, la gestion de l'eau ou l'approvisionnement des cantines."

Faciliter l'installation des jeunes agriculteurs

"On peut aussi parler de l'approvisionnement des cantines en produits locaux. Nous savons faire de bons produits et un agriculteur sera forcément fier de nourrir les enfants de son village," reconnait Jimmy Guérin, le représentant des Jeunes agriculteurs d'Ille-et-Vilaine. "Les maires peuvent aussi agir pour faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs sur leur commune mais il faut de la concertation. On a trop souvent le sentiment d'être pointés du doigt."

Les représentants syndicaux invitent les agriculteurs à distribuer ce document aux candidats, à se rendre dans les réunions publiques, mais également à s'engager. En 1950, un maire sur deux était agriculteur. On en comptait plus qu'un sur huit lors des élections de 2014.