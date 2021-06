Après le deuxième tour des élections départementales en Ille-et-Vilaine et avant l'élection ce jeudi 1er juillet du président, la majorité sortante de gauche a trouvé un accord avec les écologistes. Il passe par l'abandon des projets de contournements routiers de Fougères, Vitré et Chateaubourg.

Ille-et-Vilaine : Les écologistes et la gauche s'allient et abandonnent les contournements routiers

Cécile Bouton (PC), Emmanuelle Rousset (PS), le président socialiste sortant Jean-Luc Chenut et les conseillers départementaux écologistes Jeanne Larue et Nicolas Perrin

Ce n'est pas vraiment une surprise. Après le deuxième tour des élections départementales en Ille-et-Vilaine, la majorité sortante de la gauche unie,qui a obtenu 22 sièges, s'allient aux écologistes qui ont fait une percée historique en s'imposant dans cinq des six cantons rennais, avec donc 10 élus. Cela leur permet d'avoir une majorité confortable de 32 élus face à la droite et au centre qui ont 22 conseillers départementaux.

Pas un accord de circonstance

Ils avaient fait liste à part avec chacun leur stratégie mais la majorité départementale sortante et les écologistes ont toujours souhaiter conforter l'ancrage à gauche du département. Cette alliance après deux jours de discussion n'est pas pour autant une alliance de circonstance selon les deux parties. " C'est vraiment un accord sur le fond. La base de cet accord c'est la proposition du groupe Energies solidaires 2021, qui est le groupe majoritaire de cette alliance, mais que nous avons enrichie, complétée, précisée " explique Jean-Luc Chenut qui sera sans nul doute réélu à la présidence ce jeudi 1er juillet.

L'abandon des contournements routiers

Les écologistes ont mis une condition sine qua non à l'accord : l'abandon des trois projets de contournements routiers de Fougères, Vitré et Chateaubourg, des projets controversés. " On a dit : c'est ça ou on ne sera pas dans la majorité. C'était vraiment un point de rupture, on avait fait campagne là dessus et il était hors de question de décevoir nos électeurs sur ce point " explique Jeanne Larue, élue conseillère départementale du canton de Rennes-3. " Nous allons nous mettre au travail pour élaborer des projets alternatifs centrés sur des mobilités alternatives. Ce sont des sujets à traiter mais il faut qu'on y apporte des réponses différentes " commente Jean-Luc Chenut. Une partie du budget qui était consacrée à ces projets de contournement devrait être réaffectée à la protection sociale. Les écologistes ont par ailleurs obtenu que toutes les interventions financières du conseil départemental soit conditionnées aux questions environnementales, sociales, de genre ou d'égalité hommes-femmes.

5 vice-présidences sur 15 pour les écologistes

Les écologistes ont également obtenu 5 des 15 vice-présidences du département. " La méthode de calcul a été simple, c'est la proportionnelle. Il n'y a pas eu de surenchère. Les choses ont été actées sans difficultés " commente Jean-Luc Chenut, sans préciser quelles vice-présidences auront les écologistes. Réponse ce jeudi 1er juillet lors de l'installation du nouveau conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à partir de 14 heures 30.