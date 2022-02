Ille-et-Vilaine : les militants de Marine Le Pen confiants sur les 500 parrainages

C'est un visage rassurant que tiennent à afficher les militants de Marine Le Pen, alors que s'approche la date du 4 mars. D'ici là, la candidate du Rassemblement National doit obtenir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature (elle en détient, à date de jeudi, dernier relevé du conseil constitutionnel, 414). A Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), ce samedi, une petite équipe, accompagnée du bus aux couleurs du parti qui sillonne la Bretagne, a tracté sur le marché.

En face, des passants souvent indifférents, parfois convaincus, prennent les tracts distribués par Cassandra. Cette jeune militante, qui a rejoint le parti d'extrême droite il y a six mois, tient "à faire connaître le programme de Marine et montrer que l'on est présents, malgré le contexte". Elle croit fermement en la capacité de sa candidate à atteindre les 500 signatures. "Je ne suis pas tout inquiète. Une candidate qui a rassemblé 11 millions d'électeurs en 2017, ce n'est pas possible qu'elle ne puisse pas se présenter".

"Nous aurons nos 500 signatures"

"Ce serait une fracture démocratique, il y aurait un véritable problème", renchérit Dylan Lemoine, référent des "Jeunes avec Marine" en Bretagne. "Ce n'est même pas imaginable, car de toute façon nous aurons nos 500 signatures et nous allons gagner cette élection". Les militants poursuivent un intense travail de terrain, auprès des maires bretons, pour tenter de les convaincre. "Parrainer, ce n'est pas soutenir", se justifie Dylan Lemoine. "Parrainer, c'est faire jouer la démocratie. Mais beaucoup de maires ne parrainent aucun candidat, ils nous disent clairement qu'ils votent pour nous, mais ils ont des pressions. J'ai un maire qui m'a dit "si je parraine un candidat, tout mon conseil municipal démissionne.""

Des militants qui peuvent ce montrer un peu plus rassurants après les propos de François Bayrou. Le patron du Modem a constitué une "banque des parrainages", qui compte 365 signataires. Une réserve a priori suffisante pour garantir à Marine Le Pen et Eric Zemmour, à la peine dans leur récolte de paraphes, qu'ils concourent à l'élection présidentielle.

Un bus aux couleurs de Marine Le Pen sillonne les routes de la Bretagne. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

En Bretagne, un bus aux couleurs de la candidate du Rassemblement National sillonne jusqu'à l'élection présidentielle, à raison de quatre jours par semaine, les routes de la région. Présent à Dol-de-Bretagne ce samedi, puis à Saint-Malo dans l'après-midi, il est attendu ce dimanche à Cancale avant de prendre la direction du Morbihan. 12 autres bus similaires font de même partout en France, dans le cadre de l'opération "5000 marchés" lancé par Marine Le Pen lors du meeting de Reims, le 5 février.