Ille-et-Vilaine : Macron à l'assaut des campagnes bretonnes

Ce samedi 25 février, les marcheurs d'Emmanuel Macron étaient, partout en France, dans des petits villages. En Ille-et-Vilaine, ils étaient à St Brice en Cogles, une commune de 3 000 habitants. Objectif : casser l'image d'un mouvement urbain, issu de milieux socio-professionnels aisés et éduqués.

Petit café avant le départ pour la vingtaine de militants d'En Marche, venus à Saint-Brice-en Cogles, près de Fougères. Et dernière mise au point. Vincent Derriennic est chargé des opération de terrain en ille-et-vilaine : "c'est cinq minutes maximum par porte, explique le trentenaire, les mains pleines de cartes du village, la première chose c'est se présenter, rassurer les gens, dire qui on est et pourquoi on vient".

C'est parti ! K-Way blanc sur les épaules, dans le dos "Macron président", Gérard et Florence partent à l'assaut des indécis. C'est eux leur "cible" du jour. Mais la première porte n'est pas très productive : une dame âgée leur claque la porte au nez : "il ne m'intéresse pas Macron, moi je suis de droite" leur répond-elle.

"Ce qui m'a séduit chez Macron, c'est qu'il part de la base", Gérard, militant d'En Marche

Dernières mises au point avant le porte-à-porte. "Pas plus de cinq minutes par porte", rappelle Vincent Derriennic, chargé des opération de terrain en ille-et-vilaine © Radio France - Théo Hetsch

Heureusement pour eux, l'accueil est parfois plus cordial. "Nous on va voter pour lui", leur répondent Christophe et Marie, un couple d'une quarantaine d'années. "Il y en a marre de la classe politique actuelle, explique Christophe, tout ça c'est du bling bling, il est temps de prendre en compte la France d'en bas". Mais Macron, ancien banquier d'affaire, prend-il en compte la France d'en bas ? Le débat s'engage : "Moi c'est ça qui m'a séduit chez Macron, raconte Gérard, le militant, il part de la base car au lieu d'avoir des commissions de grands penseurs dans les cabinets parisiens, il interroge les gens, à la base, et c'est comme ça qu'il construit son projet".

Le reportage de Théo Hetsch :

Tous ne sont pas convaincus. Dans la maison suivante, Henriette, qui fait beaucoup de bénévolat dans des associations caritatives, n'"apprécie pas le personnage", qu'elle trouve "pas assez proche des gens, il devrait regarder davantage les travailleurs qui gagnent très peu et qui souffrent".

Mais dans l'ensemble, l'accueil est cordial. La stratégie anti-système de Macron semble porter ses fruits. Une fois le tractage terminé, les marcheurs déjeunent dans un restaurant au nom tout trouvé : "tout le monde en parle".